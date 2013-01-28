ایران منادی وحدت در جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی گفت: دین اسلام به عنوان کامل ترین و برترین دین الهی در جهان، نجات بخش و رهایی بخش انسان ها از تاریکی ها به سمت روشنایی هاست.

وی افزود: حضرت محمد مصطفی(ص) به عنوان برترین و بهترین فرد از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت با دعوت مردم به دین مبین اسلام، جامعه را به سمت نیکی ها و ارزش های والای انسانی و اخلاقی سوق دادند و مردم را از بدی ها و زشتی ها رهانیدند.

وی با بیان اینکه پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) متعلق به تمام بشریت است تصریح کرد: حضرت محمد مصطفی(ص) از سوی خداوند متعال ماموریت یافتند تا با تبلیغ دین مبین اسلام و رواج خوبی ها زمینه را برای رسیدن افراد به سمت کمالات و خوشبختی ها محقق سازند که حتی فرشتگان نیز از رسیدن به آن عاجز هستند.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: انسان ها با پیروی از دین مبین اسلام و دستورات رهایی آن بخش می توانند دروازه سعادت، نیکبختی و خوشبختی را به روی خود باز کنند و به درجات والایی از معرفت و اخلاق دست پیدا کنند.

وی اظهار داشت: پیامبر مکرم اسلام(ص) با اخلاق خوب و متانت خود توانستند انسان ها را از گمراهی ها و انحرافات نجات دهند و زمینه را برای پیشرفت و سعادت انسان ها فراهم سازند.

استاندار کرمانشاه در ادامه سخنان خود با اشاره به ابتکار عمل حضرت امام خمینی(ره) به جهت نامیدن میلاد حضرت محمد(ص) ازدوازدهم تا هفدهم ربیع الاول به عنوان هفته وحدت گفت: این ایده، توطئه و دسیسه دشمنان اسلام جهت اختلاف بین تشیع و اهل تسنن را خنثی و زمینه را برای شکوفایی بیش از پیش جامعه مسلمین هموار ساخت.

هاشمی گفت: هم اکنون ایران اسلامی با رهبری حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) در جهان اسلامی منادی وحدت و انسجام بین مسلمین است و در خنثی کردن اقدامات دشمنان پیشتاز و پیشقدم است.

استاندار کرمانشاه افزود: جامعه مسلمین باید با تبعیت از ایران اسلامی منادی وحدت و انسجام باشند و با عمل و اقدام خود زمینه ساز از بین بردن دسیسه های دشمنان علیه یکپارچگی مسلمانان باشند.

وی اظهار داشت: امروز ایران اسلامی با عمل به سیره حضرت محمد مصطفی(ص) مبنی بر لزوم لبیک به ندای دادخواهی برادارن دینی خود از موج بیداری اسلامی در سراسر جهان حمایت می کند و از این لحاظ باید سرمشق و الگو برای تمام کشورهای اسلامی در سراسر گیتی باشد.

استاندار کرمانشاه در پایان گفت: امروز ایران اسلامی مرکز امید تمام مسلمانان جهان است و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) به عنوان پیشوای بزرگ جهان اسلام با اقتدار تمام در مقابل کشورهای استکبار جهانی که تنها به فکر اهداف پلید خود هستند، ایستادگی می کنند لذا این موضوع مایه افتخار برای تمام مسلمانان جهان است.