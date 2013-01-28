هفته فرهنگی ایران در اتیوپی آغاز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اتیوپی، هفته فرهنگی ایران در اتیوپی با حضور علی اکبر صالحی در جمع علاقمندان به جمهوری اسلامی ایران در محل رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آدیس آبابا آغاز شد.

رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آدیس آبابا عصر دوشنبه در حاشیه این مراسم گفت: امروز در قالب این هفته فرهنگی کتاب ایران نیز با ترجمه امهری و حاوی تصاویر ایران توسط علی اکبر صالحی رونمایی شد.

محسن آشوری با اشاره به برنامه های مختلف هفته ایران در اتیوپی بیان کرد: در این هفته برنامه شب شعر در دانشگاه آدیس آبابا برگزار می شود.

وی ادامه داد: برگزاری سمینار فرهنگی تحت عنوان فرهنگ ایران و اتیوپی در دانشگاه دیلای نیز ازجمله این برنامه ها محسوب می شود.

رایزن فرهنگی ایران در اتیوپی ادامه داد: در هفته فرهنگی ایران هفته فیلم در دانشکده هنر دانشگاه آدیس آبابا نیز برگزار می شود ضمن اینکه برگزاری نمایشگاه صنایع دستی نیز پیش بینی شده است.

به گزارش مهر، در مجموعه کشورهای آفریقایی، کشور اتیوپی به لحاظ سابقه تاریخی مشهور آن قدیمی ترین خاستگاه انسانهای اولیه و پذیرایی از اولین مهاجران مسلمان در دوران صدر اسلام و به دلیل برخورداری از هویت مستقل و ریشه عمیق تمدنی، کشوری مهم و تاثیرگذار در آفریقا محسوب می شود که سهم بسزایی در پایه گذاری و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی - آفریقایی داشته است.

اتیوپی قدیمی ترین کشور مستقل آفریقا و دارای تمدن حداقل سه هزار ساله است.