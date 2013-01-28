فولاد ماهان پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز هفته هفدهم (هشتم دور برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز دوشنبه دو تیم فولاد ماهان اصفهان و صنایع پتروشیمی ماهشهر در سالن مخابرات اصفهان برابر هم صفآرایی کردند. در پایان این دیدار شاگردان محسن صادقزاده با نتیجه 94 بر 60 مهمان خود را شکست دادند.
ماهانیها که در مرحله رفت نیز این تیم را شکست داده بودند، با کسب پیروزی در دیدار امروز 31 امتیازی شدند تا خیال خود را بابت تثبیت جایگاه دومی در جدول ردهبندی و در پایان دیدارهای این هفته راحتتر کنند. از طرفی صنایع پتروشیمی که پیش از این هفته با حضور در رده هفتم جدول ردهبندی، شرایط لازم برای حضور در مرحله پلیآف را داشت با متحمل شدن شکست در اصفهان موقعیت خود را برای حضور در این مرحله متزلزل کرد.
هفته هفدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با برگزاری چهار دیدار دیگر پیگیری میشود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:
* شهرداری گرگان - البدر بندر کنگ
* همیاری زنجان - اسقتلال زرین قشم
* پتروشیمی بندرامام - دانشگاه آزاد تهران
* نفت سپاهان - مهرام تهران
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