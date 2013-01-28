پایان دیدارها با بلاتکلیفی سه تیم برای صعود/ کار به هفته پایانی کشید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال فولاد ماهان که تا حد زیادی بابت عنوان دومی خود در پایان مرحله برگشت رقابت‌های لیگ برتر اطمینان دارد امروز دوشنبه در دیداری یک طرف با 34 اختلاف امتیاز صنایع پتروشیمی را از پیش رو برداشت. ماهشهری‌ها در حالی نتیجه این بازی را واگذار کردند که بهتر بود برای تثبیت جایگاه هفتمی خود و حتی صعود از آن در پایان دیدارهای دوره‌ای امتیاز کامل این بازی را از آن خود می‌کردند.

فولاد ماهان - صنایع پتروشیمی نخستین دیدار از هفته هفدهم (هشتم دور برگشت) رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر بود که زودتر از دیگر دیدارها برگزار شد. دیگر دیدارهای این هفته از مسابقات به صورت همزمان در گرگان، زنجان، بندرامام وتهران برگزار شد.

در چارچوب این دیدارها تیم البدر بندر کنگ که در مرحله رفت موفق به شکست شهرداری گرگان شده بود، در دیدار برگشت برابر این تیم تن به شکست داد. رقم خوردن این نتیجه موقعیت شاگردان اسدالله کبیر را در میانه جدول و برای صعود به مرحله پلی‌آف خیلی بهتر کرد و در مقابل به متزلزل شدن موقعیت البدر منجر شد چون آنها با پیروزی در این بازی می‌توانستند خیال خود را بابت صعود خیلی راحت‌تر کنند.

استقلال زرین قشم که منتظر کوچکترین لغزش البدر برای گرفتن جایگاه هشتمی این تیم در پایان دیدارهای این هفته یا دیدارهای هفته آینده بود نتوانست به این هدف خود برسد چون خود نتیجه دیدار برابر همیاری را واگذار کرد.

دربی میان تیم‌های تهرانی نفت سپاهان و مهرام یکی از دیدارهای هفته هفدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر بود که در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و با برتری شاگردان مهمد بچیروویچ به پایان رسید. آنها در سه کوارتر ابتدایی این بازی موفق به شکست نفت سپاهان شدند. البته بازیکنان نفت در کوارتر پایانی تلاش زیادی برای برتری کردند تا بتوانند برنده این بازی شوند و امید خود را برای بقا در لیگ برتر حفظ کنند اما این تلاش نتیجه‌ای جز تساوی نداشت و نتوانست کمکی به پیروزی آنها کند.

نفت سپاهان که تا پیش از دیدارهای این هفته با تنها سه برد در قعر جدول رده‌بندی قرار داشت، امیدوار بود تا با پیروزی در دیدار امروز و البته دیدار هفته آینده بتواند در رقابت با دیگر تیم‎های ته جدولی سهمیه حضور در مرحله پلی‌آف را به دست آورد اما شکست آنها در دیدار مقابل مهرام، تمام امیدواری نسبت به صعود این تیم را از بین برد. با این حساب دیدار هفته آینده نفت سپاهان برابر صنایع پتروشیمی برای این تیم تهرانی بی تاثیر خواهد بود.

دیدار پایانی این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر میان دو تیم پتروشیمی و دانشگاه آزاد برگزار شد که طی آن شاگردان مهران حاتمی بردند تا دانشگاه آزاد برای ششمین بار متوالی تن به شکست بدهد.

نتیجه دیدارهای برگزار شده در هفته هفدهم (هشتم دور برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* فولاد ماهان اصفهان 94 - صنایع پتروشیمی بندرامام 60

* شهرداری گرگان 65 - البدر بندر کنگ 59

* همیاری زنجان 67 - اسقتلال زرین قشم 62

* پتروشیمی بندرامام - دانشگاه آزاد تهران

* نفت سپاهان 68 - مهرام تهران 81

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم (هشتم دور برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در حالی به پایان رسید که صعود تیم های پتروشیمی، فولاد ماهان، مهرام تهران، همیاری زنجان، دانشگاه آزاد و شهرداری گرگان به مرحله پلی آف مسابقات لیگ برتر قطعی است.

البته دو تیم صنایع پتروشیمی و البدر بندر کنگ هم با شرایط فعلی و جایگاه هفتم و هشتم که در اختیار دارند از تیم های صعود کرده به مرحله پلی آف محسوب می شوند اما نهایی شدن وضعیت آنها در هفته پایانی مشخص خواهد شد. جائیکه البدر بندر کنگ و استقلال زرین قشم به ترتیب میزبان فولاد ماهان و پتروشیمی هستند و دو تیم صنایع پتروشیمی و نفت سپاهان هم برابر هم صف آرایی می کنند.

البته نفت سپاهان با شکستی که در دیدار امروز متحمل شد هیچ امیدی برای صعود به پلی‌آف ندارد اما استقلال زرین با وجود قرار گرفتن در رده نهم همچنان امیدوار به صعود است. چون در صورتیکه هفته آینده صنایع پتروشیمی والبدر ببازند و استقلالی‌ها دیدار خود را با برد تمام کنند - که البته سخت است - هر سه تیم در امتیاز 23 برابر می‌شوند و معدل گل تعیین کننده دو تیم صعود کرده از میان آنها خواهد بود.

جدول رده‌بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر در پایان دیدارهای هفته هفدهم به شرح زیر است:

جدول رده‌بندی:

1- پتروشیمی بندرامام (16برد، یک باخت، 33 امتیاز)

2- فولاد ماهان سپاهان (14برد، 3 باخت، 31 امتیاز)

3- مهرام تهران (13برد، 4 باخت، 29 امتیاز)

4- همیاری زنجان (11 برد، 6 باخت، 28 امتیاز)

5- دانشگاه آزاد (7 برد، 10باخت، 24 امتیاز)

6- شهرداری گرگان (7 برد، 10 باخت، 24 امتیاز)

7- صنایع پتروشیمی ماهشهر (5 برد، 12 باخت، 22 امتیاز)

8- البدر بندر کنگ (5 برد، 12 باخت، 22 امتیاز)

9- استقلال زرین قشم (4 برد، 13باخت، 21 امتیاز)

10- نفت سپاهان (3 برد، 14 باخت، 20 امتیاز)