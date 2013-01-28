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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۵۱

حضور گروه فتیله در بین کودکان سرطانی بیمارستان بعثت همدان

حضور گروه فتیله در بین کودکان سرطانی بیمارستان بعثت همدان

همدان - خبرگزاری مهر: درپی حرکتی خیرخواهانه و با هماهنگی موسسه فرهنگی اجتماعی یاران نگار همدان، فرماندار همدان و گروه فیتیله از کودکان سرطانی بستری در بیمارستان بعثت همدان عیادت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار همدان در این بازدید از پیگیری راه اندازی مرکز تخصصی بیماران سرطانی در همدان خبر داد و گفت: با هماهنگی نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی راه اندازی این مرکز در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی همدان قرار گرفته است.

در این بازدید که با هماهنگی صالحی مدیرعامل موسسه فرهنگی اجتماعی یاران نگار همدان انجام شد مدیرکل بهزیستی استان همدان نیز حضور داشت.

با این بازدید موج شادی و لبخند برلبهای کودکان سرطانی بستری در بخش کودکان سرطانی بیمارستان بعثت همدان نقش بست.

در این دیدار یک ساعته که باعث شادی وشعف در بین کودکان و خانواده های آنان شد، یکی ازمادران اظهار داشت: از صبح امروز که خبر حضور فیتیله ای ها به گوش هامون شش ساله که از بیماری سرطان رنج می برد رسید، به سختی و با گریه درخواست حضور در جنگ شادی را می کرد اما متاسفانه به دلیل عدم توانایی قادر به شرکت در این برنامه نبود.

کد مطلب 1802954

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