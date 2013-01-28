10میلیارد ریال برای ایجاد جایگاه سی ان جی در قصرشیرین اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پروین در جلسه بررسی مسائل و مشکلات تاکسی داران شهرستان قصرشیرین با اعلام این خبر افزود: این مبلغ برای خرید تجهیزات جایگاه سی ان جی قصرشیرین توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کرمانشاه اختصاص یافت و این جایگاه در زمینی به مساحت 5 هزار متر مربع ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: مشکل پرداخت ما به تفاوت سهمیه سوخت تاکسی داران که از ابتدای فروردین امسال متوقف شده بود بر طرف شده و سه ماهه اول سال 91 ظرف چند روز آینده پرداخت خواهد شدو سه ماهه دوم سال هم در حال انجام است.

پروین تصریح کرد: تاکسی داران موظف هستند در همه مسیرهای داخل شهر نسبت به سرویس دهی به مردم اقدام کنند و شهروندان با مشکلی مواجه نباشند.

نصب برچسب قیمت در همه تاکسی ها ، تشکیل شرکت تعاونی برای رانندگان تاکسیهای درون شهری ، برخورد با متخلفان و استقرار گشت تاکسی رانی از مصوبات این جلسه بود.

فرماندار قصرشیرین یادآور شد: تاکسی داران و ناوگان حمل و نقل درون شهری از جمله اقشار زحمتکش هستند که خدمت شان برای مردم ملموس است و با واسطه حضور زیاد آنها در برخورد با افراد، نقش مهمی در ایجاد آرامش در مردم و جامعه ایفا می کنند.

پروین از رانندگان تاکسی بعنوان افرادی در خط مقدم خدمت رسانی به مردم نام برد که منش و رفتار آن ها و نحوه برخورد و گفتارشان به نحوی در مردم و استفاده کنندگان از ناوگان حمل و نقل درون شهری موثر است.

وی با اشاره به خدمات دولت در قصرشیرین و نقش مرز در ایجاد فرصت برای اشتغالزایی مرزنشینان، از رانندگان تاکسی خواست خدمات شاخص و بارز به مردم را بعنوان بسیجی خط مقدم خدمت رسانی ارایه کنند.

امسال بیش از 391 هزار لیتر سوخت قاچاق در قصرشیرین کشف شد

فرماندار قصرشیرین از کشف 391 هزار و 583 لیتر سوخت (نفت گاز) قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: این میزان سوخت امسال از قاچاقچیان در مرزهای پرویزخان و خسروی کشف و ضبط شده است.

'حسین پروین' در جلسه کمیته مبارزه با قاچاق سوخت استان کرمانشاه که در فرمانداری قصرشیرین برگزار شد، افزود: میزان کشفیات سوخت قاچاق در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش محسوسی داشته است.

وی تصریح کرد: سال گذشته در مجموع 320 میلیون و 444 هزار و 541 لیتر سوخت در این شهرستان از قاچاقچیان کشف و ضبط شد که این میزان امسال افزایش داشته که حاکی از تلاش نیروهای نظامی، امنیتی و دستگاه های اجرایی در مرزهای شهرستان است.

پروین با بیان اینکه قاچاقچیان سوخت در مجموع به پرداخت پنج میلیارد و 686 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند، اظهار کرد: هرگونه عرضه سوخت خارج از جایگاه های مجاز، قاچاق محسوب می شود و در صورت مشاهده با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

فرماندار قصرشیرین با تاکید بر نظارت دقیق و جدی بر عرضه سوخت گفت: یکی از دلایل عمده قاچاق سوخت در مرزهای این شهرستان مربوط به فعالیت های ترانزیتی در این مناطق و تفاوت قیمت سوخت کشورمان با کشور عراق است.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان کرمانشاه نیز در این جلسه گفت: فرآورده های نفتی یکی از محصولات راهبردی و مهم کشور است که با زحمات زیاد تولید می شود لذا باید در حراست و جلوگیری از قاچاق این منابع تلاش کنیم.

'صیدمحمد جمشیدی' افزود: تلاش های کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت در سطح استان بویژه در مناطق مرزی تا حدود زیادی توانسته میزان قاچاق را در مرزها کاهش دهد و به مقابله با قاچاقچیان این منابع مهم انرژی اقدام کند.

وی از تشدید نظارت و کنترل سوخت و دیب گیری آن از سوی شرکت پخش فرآورده های نفتی در مرزها با همکاری گمرک و مرزبانی خبر داد و گفت: براساس شیوه نامه جدید صادر شده، این دستگاه ها باید در زمینه کنترل باک های سوخت تانکرهای خروجی از کشور و نظارت بر جلوگیری از قاچاق سوخت خارج از باک نظارت داشته باشند.

