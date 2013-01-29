منافع شخصی حکومتها و برخی علمای درباری مانع تحقق وحدت اسلامی است

آیت الله محمدعلی تسخیری مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تجربه وحدت اسلامی را از صدر اسلام تا قرنها بعد داریم یعنی با اینکه از حاکمان مناطق اسلامی راضی نبودیم اما حاکمیت اسلامی بر اساس وحدت بنا شده بود و همه بلادی که زیر پرچم اسلام بودند جزئی از حکومت بودند.

وی افزود: اما امروز متأسفانه ما در کشورهای اسلامی با چالشهای بزرگی روبرو هستیم. یکی از چالشهای بزرگ توطئه های دشمنان امت اسلامی و استکبار و صهیونیزم بین المللی است که در پی پاره پاره کردن جهان اسلام هستند. دومین مسئله منافع شخصی حکومتها و برخی از علمای درباری است که این منافع اجازه نمی دهد که مسئله وحدت محقق گردد و گویی در تفرقه امت اسلامی، منافع آنها تأمین می شود.

مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام، افراط‌گرایی را سومین چالش بزرگ در مسیر وحدت اسلامی اعلام کرد و افزود: متأسفانه امت اسلامی دچار افراط در زمینه های مختلف شده است که تعصبات جاهلانه جزئی از آن به شمار می رود که نه تنها برخی از مسلمانان بلکه برخی از علما نیز گرفتار آن شده اند.

آیت الله تسخیری افزود: اهانت به عقاید دیگران نیز نوعی از تعصبات جاهلانه است. اگر امت اسلام با تعارف و شناخت متقابل بتواند بر این چالشها غلبه کند می تواند حرکت طبیعی به سوی وحدت را دنبال کند.



وی تأکید کرد: مسئله وحدت اسلامی یک حداعلا و یک حداقلی دارد. حداعلا آن این است که کل کشورهای اسلامی در یک وحدت کامل در ابعاد مختلف قرار گیرند و این بالاترین شکل مطلوب اسلامی است. چون خطاب قرآن به همه مسلمانان یکی است و قوانین و احکام و قبله و نماز و... نیز یکی است. اما حداقل این وحدت، بحث انسجام و هماهنگی اسلامی است. یعنی اینکه همه حکومتهای اسلامی با وجود اختلاف نظرها، در قبال چالشهای بزرگی که امت اسلامی را تهدید می کند با یکدیگر هماهنگ باشند و در مقام عمل به یک شکل رفتار کنند و در اهداف بزرگ گامهای هماهنگی بردارند.

دبیرکل سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی یادآور شد: متأسفانه افراط گرایی و منافع شخصی، اختلافات فکری را به مرحله عمل وارد کرد والا از نظر اسلام همه افرادی که قائل به شهادتین باشند و ضروریات اسلام را قبول دارند باید داخل امت اسلامی باشند و اختلاف فکری و تمدنی و فقهی هم اگر دارند طبیعی است و باید این اختلافات در عمل موجب گسست جامعه اسلامی نشود و همه باید برادر هم باشند.

وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه برخی تعصبات این اختلافات طبیعی را خیلی بزرگ کردند و اختلاف بین صحیح و ناصحیح منجر به اختلاف کفر و ایمان شد و هر طرف خود را عین ایمان و دیگری را خارج از دین می خواند و منافع گوناگون حکومتها و برخی از علما و قبل از همه توطئه های دشمنان جهان اسلام را پاره پاره کرد. حتی سعی کردند تاریخ و زبان و آرمان هایشان را جدا کنند که همه اینها معلول این انحرافات است.

وی در پاسخ به این سؤال که چقدر می توانیم امیدوار به تحقق وحدت اسلامی باشیم، گفت: با وجود همه این نگرانی ها می توان به دستیابی به وحدت اسلامی امیدوار بود. باید علمای آگاه به توده ها آگاهی بخشی داشته باشند و مردم جهان اسلام باید اسلام را خوب بشناسند و در مرحله دوم دشمنانشان را عمیق بشناسند و در مرحله سوم باید به خودشان برگردند و بدانند آنها خودشان سازنده آینده خود هستند و با خودباوری امیدی به آینده قرآنی جهان اسلام داشته باشند.

آیت الله تسخری در پایان تأکید کرد: اگر علما بتوانند توده ها را آگاه کنند، این توده ها می توانند آینده را بسازند و حکومتهای منحرف را کنار زده و به سمت تحقق اهداف بزرگ اسلامی حرکت کنند و من بسیار امیدوار هستم، چراکه دیدیم حرکت آگاهانه امام امت (ره) یک ملت را آگاه کرد و این انقلاب بزرگ توانست ملتها را یکی یکی پس از دیگری آگاه و زنده کند و در به وجود آمدن این بیداری اسلامی تا حدی مؤثر باشد.