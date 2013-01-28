کشف یک هزار و 200 کیلوگرم ماهی قاچاق در بندرگز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود علی فر گفت: روز گذشته مأموران پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با موادمخدر این شهرستان در یک ایست و بازرسی مشترک در پلیس راه "نوکند" حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک شده و در بازرسی از آن یک هزارو 200 کیلوگرم ماهی قاچاق کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در همین راستا مأموران موفق شدند در بازرسی از یک دستگاه خودروی دیگر یک کیلو 480 گرم تریاک کشف و دو قاچاقچی موادمخدر را دستگیر کنند.

سارق 2500 متر سیم کابل برق در" مینودشت" دستگیر شد

با پیگیری های مأموران کلانتری 11 شهرستان مینودشت استان گلستان سارقی که 2500 متر سیم کابل برق را به سرقت برده بود دستگیر شد.



محمد غفار پور فرمانده انتظامی شهرستان مینودشت گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت سیم کابل برق از ساختمان نیمه کاره وی بلافاصله رسیدگی به موضوع سرقت بصورت ویژه در دستورکار مأموران کلانتری 11 این شهر قرار گرفت.



وی افزود: سرانجام پس از چند روز تحقیق و پیگیری مأموران موفق شدند متهم را شناسایی و طی یک مرحله عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

خانواده پایه و اساس پایگاه اجتماعی جامعه است



رئیس دادگاه ویژه روحانیت گلستان با اشاره به نقش و جایگاه خانواده در تأمین امنیت جامعه گفت: ‌خانواده پایه و اساس پایگاه اجتماعی جامعه است.



حجت الاسلام مجتهد زاده در همایش بصیرت خانواده های کارکنان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی گلستان خانواده را پایه و اساس پایگاه اجتماعی جامعه عنوان کرد و گفت: فرهنگ سازی صحیح و پرورش این پایگاه با اهمیت موجب رشد و تعامل و فرهنگ خواهد شد.



وی به جایگاه ویژه خانواده در نیروی انتظامی اشاره کرد و بیان داشت: نقش خانواده ها در مجموعه انتظامی به عنوان پشتوانه کارکنان در انجام وظایف بسیار با اهمیت است.



توقیف 28 دستگاه موتورسیکلت متخلف در "گمیشان"

فرمانده انتظامی شهرستان گمیشان استان گلستان از توقیف 28 دستگاه موتورسیکلت متخلف طی 24 ساعت گذشته خبر داد.



سرگرد حسین پهلوان دلیر از تشدید فعالیت های انتظامی طی 24 ساعت گذشته در این شهر خبر داد.



وی گفت: در راستای اجرای این طرح که به منظور برخورد با متهمان و موتورسواران متخلف و همچنین افزایش ضریب احساس امنیت در بین شهروندان، با بسیج کلیه نیروها و امکانات به اجرا گذاشته شد 28 موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.