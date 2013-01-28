ضرورت آشنایی کودکان با فرهنگ کمک به همنوع

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صائمی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشترک مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) و آموزش و پرورش شهرستان میامی که با هدف بررسی راهکارهای فرهنگ سازی لازم جهت اجرای جشن نیکوکاری در محل آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد به کمک همنوعان و نیازمندان در جامعه تاکید کرد.

وی با بیان اینکه انسان با شادی بخشیدن به خانواده های نیازمندان شور و شعف به زندگی آنها می بخشد، تصریح کرد: دغدغه نیاز در خانواده با همکاری و نوع دوستی بر طرف خواهد شد.

مدیرآموزش و پرورش شهرستان میامی گفت: هرعمل نیکویی که انسان انجام می دهد در زندگی خود تاثیر شگرفی خواهد گذاشت و این امر در دین مبین اسلام سفارش زیادی شده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه باید فرزندان خود را از کودکی به امور خیر آشنا کنیم تصریح کرد: اگر کودک به این روحیه آشنا شد، درآینده تاثیرات مثبتی در جامعه بروز خواهد داد.

رئیس کمیته امداد شهرستان میامی نیز در این نشست ضمن قدردانی از اهتمام ویژه آموزش و پرورش این شهرستان در راستای فرهنگ سازی به محرومان جامعه گفت: جشن نیکوکاری با هدف جمع آوری کمک به خانواده های نیازمند در آستانه شب عید برگزار می شود و این کار با همکاری آموزش و پرورش اجرا خواهد شد.

محمد مهدی اصغری در خاتمه افزود: تلاش همه ما این است که دانش آموزان نیازمند با روحیه ای گشاده درکلاس درس حاضر شوند و مشکل و دغدغه ای جهت حضور آبرومند در اجتماع خصوا ادامه تحصیل را نداشته باشند.