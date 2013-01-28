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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۴۶

بورد خبر داد:

حضور 164 شرکت داخلی در نمایشگاه تخصصی نفت

حضور 164 شرکت داخلی در نمایشگاه تخصصی نفت

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت ‌خیز جنوب از حضور 164 شرکت و سازنده داخلی در چهارمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بورد پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح چهارمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی اظهار کرد:  شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در گستره ای به وسعت 400 هزار کیلومتر مربع در پنج استان کشور فعالیت دارد که در راستای این فعالیت83 درصد نفت و 16 درصد گاز کشور را تولید می کند .

وی با اشاره به تحقق 100 درصدی برنامه تولید نفت در این شرکت در نه ماهه نخست امسال افزود: همچنین در این مدت 117 درصد برنامه تولید گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران و بیش از 95 درصد تولید مایعات گازی و نفتا محقق شده است.
 
بورد به پروژه های فعال مناطق نفت خیز جنوب اشاره کرد و گفت: در حال حاضربیش از 800 پروژه اجرایی در مناطق نفت خیز جنوب در حال اجراست که همزمان با دهه فجر چهار پروژه و تا پایان سال 10 پروژه به بهره برداری می رسد.
 
وی تصریح کرد: برای اجرای این پروژه‌ ها 2هزار و 200 میلیارد ریال و بیش از 36 میلیون دلار سرمایه‌ گذاری ریالی و ارزی هزینه شده است.
 
 مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت ‌خیز جنوب همچنین به فعالیتهای شرکت در راستای بومی سازی تجهیزات مورد نیاز صنعت حفاری اشاره کرد و گفت: از سال 80 تا 90، حدود 3هزار و 800 قلم کالا و تجهیزات در شرکت بومی سازی شده است که بیش از 170 میلیارد ریال صرفه جویی ارزی را دنبال داشته است.
 
بورد تصریح کرد: در 10 ماهه نخست سال جاری حدود یک هزار و 300 میلیارد ریال کالا و تجهیزات از طریق سازندگان و تولیدکنندگان داخلی تامین شده که 300 میلیارد ریال آن سهم سازندگان خوزستان بوده است.
 
وی با اشاره به برگزاری چهارمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی، اظهار کرد: 164 شرکت و سازنده در این نمایشگاه حضور دارند که این تعداد نسبت به نمایشگاه سوم بیش از 20 درصد رشد دارد.
کد مطلب 1802980

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