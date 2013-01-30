استمرار قیام مناطق شرقی / هزاران عربستانی گرفتار سیاهچالهای سعودی

در حالی که رژیم آل سعود تمام توان خود را برای جلوگیری از انتقال انقلابهای مردمی به عربستان به عمل آورد و به عبارت دیگر در هر تلاش ضد انقلابی مشارکت کامل داشته است، نتوانسته مانع وقوع انقلاب به این کشور شود.

مردم شرق عربستان که از مهمترین مناطق نفت خیز این کشور به شمار می رود، از تبعیضهای بی حد و حصر علیه خود به تنگ آمدند و علیه بی عدالتی حاکمان ظالم خود به پا خاستند.

عبدالکریم الحبیل اندیشمند شیعی عربستان که در نشست بین المللی وحدت اسلامی در تهران شرکت کرده است در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره شرایط مناطق شرقی این کشور معتقد است: آنچه در مناطق شرقی عربستان می گذرد جنبش مردمی و پویایی است.

وی افزود: آنچه مردم شرق عربستان مطرح می کنند مطالبه حقوق و برابری طایفه شیعی با دیگران است و مفهوم انقلاب را ندارد.

الحبیل بیان کرد: تحرکات مردمی در مناطق شرقی عربستان را نمی توان حرکتی براندازانه و یا مشابه آنچه در برخی کشورها انجام گرفت یا تحرک جدایی طلبانه دانست بلکه تلاشی برای رفع تبعیض های طایفه ای است.

این اندیشمند عربستانی تحقق خواسته های مردمی در مناطق شرق عربستان را از راه اصرار و ادامه این تحرکات میسر دانست.

حسن هانی زاده کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به اوضاع عربستان می گوید: با توجه به اینکه نظام عربستان اساسا فاقد اصول مدنی است بنابرین حقوق بشر و آزادی های فردی و اجتماعی هرگز در جامعه عربستان سعودی جایی ندارد.

وی می افزاید: سازمانهای مدعی دفاع از حقوق بشر همواره به دلیل توان مالی عربستان و قدرت رسانه ای این کشور هرگز وارد حوزه نقض حقوق بشر در عربستان نمی شوند.

هانی زاده بیان کرد: اغلب زندانهای عربستان بیش از ظرفیت خود زندانی های سیاسی را در خود جای داده و هزاران نفر از جوانان مبارز عربستانی در سیاهچالهای سازمان امنیت عربستان که زیر نظر سازمان سیا اداره می شوند، زندانی هستند.

وی اظهار داشت: در مناطق شرق عربستان مانند القطیف، الاحساء، العوامیه و ظهران دهها زندان زیر زمینی، با بدترین شرایط، هزاران جوان شیعی را در خود جای داده است.

هانی زاده بیان کرد: شرایط عربستان در حال حاضر بحرانی است اما به دلیل سرکوب آزادی خواهان تا به حال هیچ گونه اقدامی برای رها ساختن زندانیان سیاسی از بندهای رژیم آل سعود شنیده نمی شود.

مردم عربستان چه در شرق و چه در غرب این کشور اکنون تلاش می کنند تا از راه رسانه های مجازی تحت کنترل دولت، صدای خود را به گوش ملتهای آزاده جهان برسانند.