افزایش نفوذ ایران در منطقه دشمنان را عصبانی کرده است/نباید از خط قرمزها گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد امروز در نشست صمیمی با مسئولان بسیج دانشجویی استان که در دفتر استاندار برگزار شد با تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر و میلاد پیامبر رحمت و رئیس مذهب تشیع، اظهار داشت: دشمنان می دانند که ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست و آنان می خواهند ملت از این انرژی دست بردارند که ملت هرگز اینکار را نخواهند کرد

استاندار همدان در ادامه با بیان اینکه باید برای اسلامی کردن کشور کار کرد و دستگاه های فرهنگی باید مسئولیت های خود را پذیرفته و هریک کار خود را به خوبی انجام دهند، افزود: طبق فرمایش مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی و کشوراسلامی مراحل رشد تمدن اسلامی هستند که اکنون در مرحله تثبیت گام سوم هستیم و به سمت گام چهارم می رویم.

هردستگاه در نظام جمهوری اسلامی قطعه ای از یک مجموعه است

وی گفت: هردستگاه در نظام جمهوری اسلامی قطعه ای از یک مجموعه بوده و دولت نیز بخشی از این مجموعه است که هریک باید نقش خود را ایفا کرده و هیچ یک نباید از مسئولیت شانه خالی کنند.

وی با بیان اینکه دشمن در فتنه قبلی مردم ایران را نمی شناخت و فتنه ناقض ماند، گفت: این بار دشمن می ایستد تا زمان آن برسد زیرا هرچه در منطقه اتفاق می افتد از جمله سقوط دولت های دیکتاتور، همه را از چشم ایران می بیند.

وی گفت: افزایش نفوذ ایران در کشورهای دیگر مانند افغانستان، لبنان، عراق و فلسطین دشمنان را عصبانی کرده است.

وی با بیان اینکه تقابل ما با امریکا تمام شدنی نیست و تفاهم و همکاری ایران با آمریکا بعید است، گفت: خطری که آنها احساس می کنند این است که در این تقابل دست بالا، ایران بوده و حتی در تحریم ها اینطور بوده است.

مردم بالاترین سرمایه کشور هستند

استاندار همدان در ادامه سخنانش گفت: حرفهایی که ناامیدی مردم را به دنبال دارد نباید بازگو شود چرا که مردم بالاترین سرمایه کشور بوده و وسیله اصلی تدافعی در همه مسائل هستند.

آزاد اضافه کرد: مردم بخاطر اینکه به امام، رهبری و نظام علاقه مند هستند سختی ها را تحمل می کنند و دشمن هم شبانه روز کار می کند و نباید منافع ملی و مردم را فراموش کرد و از این خط قرمز گذشت.

استاندار به مسئله مهم انتخابات ریاست جمهوری اشاره کردو با بیان اینکه امسال کشور وضعیت خاصی دارد، گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون هیچ وقت وضعیت عادی نبوده اما چندسالی است که وضعیت بیشتر تغییر کرده و امسال نیز این تغییر بیشترشده است.

آزاد با بیان اینکه در شرایطی جشن های انقلاب برگزار می شود که از نظر داخلی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در پیش است، گفت: امسال این وضعیت شرایط خاصی را تعریف کرده و این اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از فتنه 88 است.

ملت تسلیم شدنی نیست و باید فتنه های دشمنان را خنثی کرد

وی بیان کرد: دشمن تلاش می کند تا ملت ایران تسلیم شوند اما ملت تسلیم شدنی نیست و باید فتنه های دشمنان را خنثی کرد.

وی با بیان اینکه فتنه قبلی از نظر مقام معظم رهبری حداقل 20سال برنامه ریزی شده بود، گفت: دشمن 20سال برنامه ریزی می کند وممکن است ترفند جدیدی بکار گیرد.

استاندار همدان گفت: فضای دنیا نسبت به قبل تغییر کرده و در این اوضاع و احوال دشمنان برنامه ریزی هایی دارند که برای آنها بهترین فرصت انتخابات است چرا که انتخابات هم فرصت و هم تهدید به شمار می آید و باید مردم همواره و بخصوص در زمان انتخابات برای دفاع از نظام، انقلاب و رهبری وحدت داشته باشند.

وی خطاب به دانشجویان بسیجی گفت: مسئولیت شما بالاتر و بیشتر است و این مسئولیت برای شما که دانشجو و روشنفکر هستید بیشتر است چرا که جامعه از فشر دانشجو انتظار دارد.

نگاه کردن آگاهانه وظیفه همگانی است

آزاد با اشاره به اینکه گاهی وقتها وظیفه گفتن حرف است و گاهی نگفتن، اظهار داشت: وظیفه همه نگاه آگاهانه به مسائل کشور است و نباید بدبینانه و یا خوشبینانه به امور نگاه کرد.

وی با تاکید بر اینکه بدبینی نسبت به دولت و نظام حرکتی پسندیده نیست، گفت: اگر بیش از اندازه نیز خوشبین باشید نقاط ضعف را نمی بینید.

وی با تاکید بر اینکه انتقاد کنید و به اندازه انتقاد کنید، گفت: گاهی اوقات هر حرفی را نباید گفت و نباید موقعیت شناسی را فراموش کرد.

استاندار همدان گفت: مقام معظم رهبری فرمودند شما به عنوان افسران جنگ نرم هستید و از افسران برنامه ریزی، فکر و هدایت و پیشبرد مسائل را می خواهند.

وی با بیان اینکه فضای دانشگاه برای مشارکت در جنگ نرم شکل گرفته، با تاکید بر استفاده از اساتید و مسئولین مومن و متعهد ادامه داد: وقتی کسی به مسائل اعتقاد ندارد، چطور می خواهد مسائل فرهنگی را حل کند.

آزاد اضافه کرد: فراموش نکردن و داشتن بصیرت سفارش مقام معظم رهبری در بسیاری از جلسات است.

استاندار همدان عنوان کرد: وجود 17 هزار دانشجوی بسیجی رقم و ظرفیت کمی نیست و وقتی بسیج را قبول داریم یعنی نظام را قبول داریم و بسیجی حاضر است جان خود را فدا کند.

نباید در ولایتمداری، از ولایت جلو افتاد یا عقب ماند

آزاد با بیان اینکه نباید در ولایتمداری، از ولایت جلو افتاد یا عقب ماند، گفت: پیروی از ولایت و روش ولایتمداری دوای بسیاری از دردهای جامعه است.

استاندار در ادامه این نشست صمیمی به بیان برخی کسائل استان همدان پرداخت و با اشاره به وضعیت گردشگری این منطقه گفت: گردشگری هم در توسعه و هم در افزایش درآمد مردم استان همدان تاثیر دارد.

وی تاکید کرد: زمستان های این استان توانایی جذب گردشگران بسیاری را دارد.

وی افزود: برای گردشگر و انواع آن و چگونگی بهره مندی از این تنوع، گردشگرانی که به استان می آیند را دسته بندی کرده ایم تا کارها به درستی انجام شود.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه ساخت ساختمان های بلند فضای دید را می گیرد، گفت: این استان را نباید با ساخمان های بلند تعریف کرد زیرا همدان را با کوه و باغ و موارد اینچنینی می شناسند که باید این نعمت ها را حفظ کرد.

در جابه جایی های مدیران شایسته سالاری مدنظر است

استاندار همدان همچنین در ادامه با بیان اینکه در جابه جایی های مدیران شاخص هایی در نظر گرفته شده و ارزش یابی می شود، گفت: شایسته سالاری مدنظر است و در کنار این از مدیران خواسته شده که با خانواده در منطقه مستقر باشند و با مردم زندگی کنند و اگر نمی توانند بروند تا مدیری دیگری بیاید.

آزاد ادامه داد: نماینده های مردم استان همدان در مجلس شورای اسلامی کار خود را انجام می دهند و تعامل بین مجموعه مدیران استان و نمایندگان وجود دارد اما ما آدم هیچ کس نیستیم البته از همه مشورت می گیریم.

فهرستی از مدیران موفق همدانی کشور تهیه شده است

استاندار با بیان اینکه فهرستی از مدیران موفق همدانی در کشور تهیه شده است، گفت: با این افراد که در رده های مختلف هستند، تماس گرفته شده و از آنها خواسته شده به استان همدان توجه ویژه داشته باشند.

آزاد ادامه داد: در مواقع لازم از این مدیران برای مدیریت در استان نیز استفاده می شود و این موضوع را پیگیری می کنیم و برخی از جابجایی ها به همین دلیل است.

استاندار همدان در خصوص کشاورزی این منطقه نیز گفت: برنامه ریزی بر این است که عواید کشاورزی با تاسیس شرکت هایی نصیب خود کشاورزان شود.

وی گفت: همچنین دولت طرح توسعه کشاورزی را اجرا کرده که از برنامه های مهم با اعتبارات خوب است.

وی گفت: در این طرح با وام هفت درصد، در صورت وجود زمین و آب در منطقه پروژه فعال می شود و در زیرمجموعه کشاورزی اقدام می شود.

وی گفت: برای بهره مندی از آن مراجعه داوطلبان و صاحبان طرح به فرمانداری ها آغاز کار است.

وی با بیان اینکه برای مقابله با کم آبی باید برنامه داشت و مردم نیز باید همراهی کنند، گفت: در این زمینه جهاد کشاورزی برای جایگزینی کشت های کم آب با پرآب برنامه دارد.

در تعریف صنعت باید نیاز سنجی شود

آزاد گفت: در تعریف صنعت نیز باید نیازسنجی شود و بسیاری از مسائل را باید در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه پتروشیمی، اشتغال زیادی به دنبال ندارد اما دو هزار میلیارد تومان سرمایه برای ایجاد200 شغل لازم دارد، گفت: البته این حرفه به عنوان صنعت مادر موثر است.

وی گفت: در صنایع مرتبط با کشاورزی در استان همدان جای کار بسیار است ضمن آنکه پیگیر اشتغال خانگی نیز هستیم.

تقویت فرهنگ بومی، تقویت فرهنگ اسلامی است

استاندار همدان تاکید کرد: تقویت فرهنگ بومی و سنتی، تقویت فرهنگ اسلامی است زیرا ضدیتی با اسلام ندارد.

وی گفت: کار فرهنگی زمان، سرمایه و هزینه بر است و به همین دلیل افراد علاقه ندارند در آن وارد شوند.

استاندار با یادآوری ظرفیت و توانمندی های شهرستانهای تویسرکان، نهاوند و ملایر در منبت کاری گفت: احداث شهرک صنعتی منبت در این منطقه در حال پیگیری است تا بتواند شرایط خوبی را برای ادامه فعالیت فعالان این صنعت ایجاد کند.