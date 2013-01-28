رونمایی از سامانه هوشمند صادرات و واردات کالا در ماهیرود

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی سامانه هوشمند صادرات و واردات کالا در ماهیرود در پایانه مرزی ماهیرود رونمایی شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار در نشست هماهنگی تسهیل در صادرات و واردات کالا از پایانه ماهیرود سربیشه اظهارداشت: با بهره برداری از این شبکه اسناد گمرکی به صورت سیستمی بررسی و صحت اظهارنامه های کالا با سرعت و دقت بیشتری انجام می شود.

علی محمد گلستانی فرد گفت: با توجه به اعطای مجوز ترانزیت به استان، لازم است بروکراسی اداری در زمینه صادرات و واردات کالا کاهش یابد.

وی ادامه داد: پایانه مرزی ماهیرود تنها تکیه گاه اقتصادی استان است و باید با بهره برداری حداکثری از این پایانه ، درآمد اقتصادی استان را افزایش داد.

به گفته وی ارزش کالاهای صادراتی از مرز ماهیرود در 9 ماه گذشته 230 میلیون دلار بوده است.

ازدحام تریلی ها در ورود به تنها باسکول موجود در این پایانه مرزی، آنتن دهی نامناسب تلفن همراه در مسیر سربیشه - ماهیرود، نبود شعب بانکی و ضرورت ایجاد مرکز توزیع سوخت در این منطقه از مباحثی بود که در این نشست مطرح و مقرر شد هفت سایت تقویت آنتن دهی تلفن همراه در مسیر سربیشه - ماهیرود تا شهریور سال آینده نصب و ظرف یک هفته یک شعبه بانکی در محل پایانه ایجاد شود.

هوشمند سازی 885 کلاس درس در خراسان جنوبی

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از هوشمند سازی 885 کلاس درس در استان خبر داد و گفت: این کلاسها با اعتباری حدود 800میلیون تومان هوشمند شده است.

حمید رضا وردی افزود: از مجموع اعتبار هوشمند سازی مدارس 270 میلیون تومان را وزارت آموزش و پرورش، 270 میلیون تومان اعتبارات استانی و مابقی از سوی سازمان نوسازی مدارس استان هزینه شده است.

وی از آموزش معلمان پایه ششم ابتدایی در سطح استان خبرداد و افزود: بدلیل تغییر در کتابهای این پایه و نحوه آموزش دانش آموزان، هزار و 260 معلم پایه ششم ابتدایی توسط 78 مدرس آموزش دیده اند که هر نفر با گذراندن 188 ساعت آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.

تولید 30 تن عرق عناب به روش صنعتی در خراسان جنوبی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال 30 تن آب مقطر(عرق) عناب به روش صنعتی در خراسان جنوبی تولید شد.

عباس جرجانی با بیان اینکه کارخانه تولید عرق عناب برای نخستین بار در کشور در سال 84 در خراسان جنوبی راه اندازی شده است، تصریح کرد: این کارخانه سالانه حدود 40 تن عرق عناب تولید و روانه بازار می کند.

به گفته وی آب مقطر تولیدی عناب از خراسان جنوبی به استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، بوشهر، خوزستان، بندرعباس، قم و سیستان و بلوچستان صادر می شود.

جرجانی با اشاره به اهمیت خواص میوه عناب افزود: تولید این محصول با توجه به خواص دارویی عناب نه تنها نقش بسزایی در سلامت افراد جامعه دارد بلکه به دلیل بالابردن ارزش افزوده میوه درخت عناب می تواند در اقتصاد کشاورزان منطقه و کشور تاثیر مثبتی داشته باشد.

وی بیان کرد: عناب یکی از مهمترین محصولات استراتژیک خراسان جنوبی است و از محصولات اقتصادی مهم برای کشاورزان و باغداران منطقه به شمار می رود، به طوری که حدود 90 درصد سطح زیر کشت عناب ایران در این استان است.