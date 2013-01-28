مهاجم ذوب آهن تخلفی مرتکب نشده است/ سوء تفاهم بود!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در دیدار تیم‌های تراکتورسازی تبریز و ذوب آهن اصفهان که هفته گذشته و در چارچوب مسابقات هفته بیست و سوم لیگ برتر انجام شد، پس از به ثمر رسیدن گل تساوی تیم ذوب آهن توسط محسن مسلمان، این بازیکن با هدف ابراز خوشحالی مرتکب حرکتی شد که موجب سوء تفاهم برای تماشاگران و مسئولان تیم تراکتورسازی شده بود.

پس از پیگیری باشگاه تراکتورسازی از طریق سازمان لیگ، باشگاه ذوب آهن نسبت به بازیکن خود برخورد انضباطی انجام داد و از طریق جراید مراتب عذر خواهی باشگاه و این بازیکن را اعلام کرد.

همچنین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای بررسی هرچه بیشتر این موضوع، محسن مسلمان را دعوت کرد و پس از شنیدن توضیحات بازیکن مبنی بر اینکه حرکت وی صرفا الگو برداری از بازیکن ایتالیایی مورد علاقه‌اش بوده است و ابراز تاسف مجدد از سوء تفاهم پیش آمده، ضمن تایید حسن نیت و صداقت در گفتار و رفتار بازیکن، تخلفی را متوجه ایشان ندانسته است. این کمیته به مسلمان توصیه کرده با درک شرایط و زمان و دیدگاه فرهنگی بر روی حرکت خود مدیریت کند.