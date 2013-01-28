۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۵۸

دارالعباده در شب میلاد پیامبر اکرم (ص) نورافشانی می شود

یزد - خبرگزاری مهر: همزمان با ولادت با سعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) آسمان دارالعباده یزد نورافشانی می‌ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن نورافشانی به مناسبت ولادت با سعادت پیامبر اکرم و امام جعفر صادق (ع) در سراسر استان برگزار می شود اما در مرکز استان یزد تدارک گسترده ای برای این جشن دیده شده است.

در مرکز استان یزد امشب جشن نورافشانی در میدان امام حسین (ع) و پارک بزرگ شهر به صورت همزمان در ساعت 20 برگزار می شود.

فضاسازی و برپایی ایستگاه‌ های صلواتی در سطح شهر از جمله اقدامات این سازمان به مناسبت ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق(ع) است.

مراسم مولودی خوانی در حسینیه ها و اغلب در منازل مردم دارالعباده یزد نیز برپاست و پخش شربت و شیرینی فضای شهر را آکنده از شادی میلاد رسول خوبی ها، پیامبر رحمت، حضرت محمد (ص) کرده است.

