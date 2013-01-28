اقتصاد مقاومتی بهترین راه مقابله با تحریم های دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رائفی پور بعد از ظهر دوشنبه در دومین نشست فرهنگی اقتصادی با موضوع اقتصاد مقاومتی در جمع بسیجیان پایگاه مقاومت باب الحوائج (ع) شهرک بوستان دامغان در سالن اجتماعات منوچهری دامغان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهر به بحث اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار داشت: این امر مورد تاکید مقام معظم رهبری و یکی از نیازهای اساسی امروز اقتصاد کشور است.

وی ضمن تاکید بر اینکه برای سروسامان دادن وضعیت اقتصاد جامعه باید مقاومت اقتصادی را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم تصریح کرد: همه ما باید احقاق این امر مشارکت داشته باشیم.

عضو هیئت علمی موسسسه مطالعات آمریکا با بیان اینکه دشمن از راه تحریم و ورود به مسائل اقتصادی کشور ما تمام توان خود را به کار گرفت تا بتواند به اقتصاد ما ضربه وارد کند، خاطرنشان کرد: ملت ما راه مقاومت و مبارزه با این حربه ها را خوب می داند و پیروز میدان خواهد بود.

رائفی پور تقویت اوضاع اقتصادی کشور را وظیفه ای همگانی دانست و اظهار داشت: استفاده و بهره گیری از نقطه نظرات صاحب نظران و اقتصاد دانان در این راستا مفید و موثر خواهد بود.

وی بالا بودن اطلاعات اقتصادی تک تک افراد جامعه را یکی از راه های اقتصاد مقاومتی ذکر کرد، خاطرنشان ساخت: باید در این زمینه سطح اطلاعات و آگاهی عمومی افزایش یابد.

عضو هیئت علمی موسسسه مطالعات آمریکابا بیان اینکه امیرالمومنین علی (ع) سرمشق اصلی اقتصاد مقاومتی است گفت: ما باید با تاسی از ائمه معصومین در این بحث بتوانیم ایستادگی و مقاومت کنیم و رهنمودهای ائمه اطهار (ع) را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

به گزارش مهر، این نشست از سوی پایگاه مقاومت بسیج و کانون فرهنگی هنری باب الحوائج(ع)، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و سپاه ناحیه دامغان برگزار شد.