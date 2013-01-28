کنسرت "آیینه ها" با خوانندگی همایون شجریان در بندرعباس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش جهانبخش بعد از ظهر دوشنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت: این کنسرت در دو بخش برگزار می شود که بخش اول به موسیقی تنبور اختصاص دارد و قطعات "دم، دیوانگی، رندی" براساس اشعار خیام، مولانا و حافظ اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: در بخش دوم، موسیقی سنتی ایرانی در دستگاه نوا و اجرای قطعات "نگار"، براساس شعری از مهسا زمانیان، "آیینه ها" براساس شعری از هومن ذکایی، قطعه بی کلام "از عشق" و "افلاکـ" از مولانا خواهد بود.

رئیس انجمن موسیقی هرمزگان اضافه کرد: گروه سیاوش هر شب در دو نوبت به روی صحنه می روند و بلیت های کنسرت با قیمت های 400هزار ریالی ،450 هزار ریالی و 500هزار ریالی در سه فروشگاه زنجیره ای سطح شهربندرعباس عرضه می شود.

جهانبخش درباره دوبرابر شدن قیمت بلیت های این کنسرت نسبت به برنامه قبلی همایون شجریان در سال گذشته، اظهار داشت: متولی کنسرت سال 90 همایون شجریان در بندرعباس انجمن موسیقی هرمزگان بود که دیدگاه و هدف اقتصادی در برگزاری آن نداشت.

وی با تایید نگرانی های موجود درباره امکان عدم دسترسی بسیاری از اقشار علاقمند به موسیقی فاخر ایرانی به دلیل قیمت بالای بلیت تأکید کرد: انجمن موسیقی در قیمت گذاری بلیت هیچ گونه دخالتی نداشته و بخش خصوصی که برگزارکننده کنسرت است در این باره تصمیم گیری کرده است.

قابل ذکر است سهراب پورناظری(آهنگ ساز، نوازنده تنبور و کمانچه)، حسین رضایی نیا ( سازهای کوبه ای)، همایون نصیری (سازهای کوبه ای)، حمید خوانساری (عود)، اصغر عرب شاهی (تار) مهیار طریحی (سنتور)، آیین مشکاتیان (سازهای کوبه ای)، داریوش آذر (کنترباس)،همایون شجریان را در این کنسرت همراهی خواهند کرد.