اجرای فاز دوم هدفمندی منطقی نیست/ حکم بهمنی قابل تجدید نظر است

مصطفی پور محمدی در حاشیه جلسه بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی که با حضور صنعتگران، تولیدکندگان و کارآفرینان استان قزوین در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی قزوین برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضوع پرداخت هدیه نقدی به مردم اظهارداشت: توزیع پول نقد بین مردم کار منطقی نیست و موجب افزایش نقدینگی و تورم در جامعه می شود و مشکلات اقتصادی را دو چندان می کند.

وی افزود: برای آینده کشور باید درست تصمیم بگیریم و از نمایندگان مجلس انتظار داریم در این زمینه دخالت کنند و با تجربه گذشته از افزایش نقدینگی و تورم بیشتر در جامعه در شرایط کنونی جلوگیری کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: حتی طرح موضوع پرداخت نقدی در جامعه موجب ایجاد فضای روانی و افزایش نقدینگی و تورم می شود که به نظر می رسد غیر از طبقات نیازمند برای طبقات متوسط جامعه باید محیط های کسب و کار را رونق بخشیم و با کنترل قیمتها نگذاریم تورم روند سرعتی به خود بگیرد.

این مسئول یادآورشد: توزیع مستقیم کالا و پول نقد راه اشتباهی است که در شرایط کنونی غلط است و برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید روی تولید فکر کنیم اما معلوم نیست چرا برخی به این مسائل توجهی نمی کنند.

حجت الاسلام پور محمدی تصریح کرد: قراربود امسال از تولید ملی حمایت کنیم اما معلوم نیست چرا باید در شرایط کنونی نسخه افزایش مصرف و برداشت از منابع مطرح می شود گویی مسائل را جور دیگر می فهمیم و موجب احساس ناامنی در جامعه می شویم.

وی گفت: مجلس نباید خود را در این موضوع کنار بکشد بلکه باید ورود پیدا کند و از طرح مسائل غیر کارشناسی جلوگیری کند تا آسیب نبینیم و اگر امروز هم برخی پاسخگو نباشند در آخرت باید پاسخ دهند.

فاز دوم هدفمندی پس از انتخابات اجرا شود

اجرای مرحله هدفمندی یارانه ها حتما باید با نگاه کارشناسی و با بررسی منطقی باشد و پیامدهای مرحله اول بررسی و ارزیابی شود و بر اساس قانون باشد و بخصوص مجلس با حوصله کافی با دولت مشورت و رایزنی کنند.

این مسئول بیان کرد: به نظر می رسد با شرایط کنونی بهتر است مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها از مرداد ماه سال آینده و پس از انتخابات اجرا شود زیرا در فضای تنش نمی شود این طرح را کلید زد زیرا طرح بسیار بزرگ ملی است و تنها با اتکاء به مطالعات کارشناسی باید تصویب و در موقع مناسب اجرا شود زیرا در فضای تشنج و هیجان انتخاباتی نمی توانیم طرح را بدرستی اجرا کنیم.

حکم رئیس کل بانک مرکزی قابل تجدید نظر است



این مسئول در پاسخ به سوالی در خصوص حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی هم گفت: حکم صادره از سوی دیوان محاسبات است و دو ماه پیش ابلاغ شده و حق تجدید نظرخواهی وجود دارد که طبق روال دادرسی دیوان فرد می تواند تجدید نظرخواهی کند.



وی افزود: موضوع صدور بیانیه از سوی سازمان بازرسی و مراجعه شخص یادشده صحت نداشت و تحریف بود و اصلا به سازمان مراجعه نشد و نه چکی دادند بلکه در جلسه ای مهمانی بودیم نقل شد که چنین اتفاقی افتاده که ما هم گفتیم متاسفانه وجود دارد ما هم نگرانیم و هر روز از این روند شکایت داریم و رسیدگی می کنیم و از پرونده های کوچک می رسیم کسی یک میلیارد تومان رشوه بگیرد و ما بی تفاوت باشیم اصلا این طور نیست.

در انتصابات دخالت نمی کنیم



پورمحمدی در خصوص جایگاه مدیریت در جامعه و ضرورت درایت و تدبیر در انتصابها بیان کرد: سازمان بازرسی در انتصابات دخالت نمی کند بلکه فقط تذکر عمومی می دهیم.

وی گفت: در انتخابات نیز سازمان بازرسی نقشی ندارد و بر اساس تصریح قانونی شورای نگهبان مسئول است فقط اگر از منابع دولتی سوء استفاده ای در راستای انتخابات شود دخالت می کنیم زیرا قانون اساسی تکلیف ما را مشخص کرده و مهم این است که مردم ما بهترینها را انتخاب کنند.

برای نامزدی زود است، تصمیم می گیرم

پورمحمدی در خصوص احتمال نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری هم گفت: عضو جامع روحانیت تهران هستم و در کانون اصولگرایان کشور قرار دارم و خودم ساز و کارهای انتخاباتی را ساماندهی می کنم و اگر حضورم قطعی شود در هماهنگی با مجموع اصولگرایان خواهد بود ولی معنی این حرف این نیست که اصولگرایان فقط یک فرد را تعیین کنند.



با ادبیات عسگر اولادی موافقم

پور محمدی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان هم در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات عسگراولادی گفت: با ادبیات و منش آقای عسگراولادی کاملا موافقم ما باید در جامعه سعی کنیم این منش و نقدپذیری را نهادینه کنیم و اجازه دهیم که همه دیدگاه ها مطرح شود.

وی افزود: اینکه ما اجازه بازگشت هم بدهیم و فضا را برای بازگشت برخی افراد فراهم کنیم نکته مثبتی است لذا نباید همه مسائل را با بدبینی و قضاوت های یک جانبه تعقیب کنیم و با این فضا موافقم ولی در خصوص مواضع شخصی و موردی نظر نمی دهم و فکر می کنم این مدلی که وی تعقیب کرده مدل بسیار خوب و تحسین برانگیز و ارزشمندی است و باید این فضا را در جامعه تشویق و تقویت کنیم.