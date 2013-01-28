اجرای فاز دوم هدفمندی منطقی نیست/ حکم بهمنی قابل تجدید نظر است

مصطفی پور محمدی در حاشیه جلسه بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی که با حضور صنعتگران، تولیدکندگان و کارآفرینان استان قزوین در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی قزوین برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص موضوع پرداخت هدیه نقدی به مردم اظهارداشت: توزیع پول نقد بین مردم کار منطقی نیست و موجب افزایش نقدینگی و تورم در جامعه می شود و مشکلات اقتصادی را دو چندان می کند.
وی افزود: برای آینده کشور باید درست تصمیم بگیریم و از نمایندگان مجلس انتظار داریم در این زمینه دخالت کنند و با تجربه گذشته از افزایش نقدینگی و تورم بیشتر در جامعه در شرایط کنونی جلوگیری کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: حتی طرح موضوع پرداخت نقدی در جامعه موجب ایجاد فضای روانی و افزایش نقدینگی و تورم می شود که به نظر می رسد غیر از طبقات نیازمند برای طبقات متوسط جامعه باید محیط های کسب و کار را رونق بخشیم و با کنترل قیمتها نگذاریم تورم روند سرعتی به خود بگیرد.
این مسئول یادآورشد: توزیع مستقیم کالا و پول نقد راه اشتباهی است که در شرایط کنونی غلط است و برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید روی تولید فکر کنیم اما معلوم نیست چرا برخی به این مسائل توجهی نمی کنند.
حجت الاسلام پور محمدی تصریح کرد: قراربود امسال از تولید ملی حمایت کنیم اما معلوم نیست چرا باید در شرایط کنونی نسخه افزایش مصرف و برداشت از منابع مطرح می شود گویی مسائل را جور دیگر می فهمیم و موجب احساس ناامنی در جامعه می شویم.
وی گفت: مجلس نباید خود را در این موضوع کنار بکشد بلکه باید ورود پیدا کند و از طرح مسائل غیر کارشناسی جلوگیری کند تا آسیب نبینیم و اگر امروز هم برخی پاسخگو نباشند در آخرت باید پاسخ دهند.
فاز دوم هدفمندی پس از انتخابات اجرا شود
اجرای مرحله هدفمندی یارانه ها حتما باید با نگاه کارشناسی و با بررسی منطقی باشد و پیامدهای مرحله اول بررسی و ارزیابی شود و بر اساس قانون باشد و بخصوص مجلس با حوصله کافی با دولت مشورت و رایزنی کنند.
این مسئول در پاسخ به سوالی در خصوص حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی هم گفت: حکم صادره از سوی دیوان محاسبات است و دو ماه پیش ابلاغ شده و حق تجدید نظرخواهی وجود دارد که طبق روال دادرسی دیوان فرد می تواند تجدید نظرخواهی کند.
وی افزود: موضوع صدور بیانیه از سوی سازمان بازرسی و مراجعه شخص یادشده صحت نداشت و تحریف بود و اصلا به سازمان مراجعه نشد و نه چکی دادند بلکه در جلسه ای مهمانی بودیم نقل شد که چنین اتفاقی افتاده که ما هم گفتیم متاسفانه وجود دارد ما هم نگرانیم و هر روز از این روند شکایت داریم و رسیدگی می کنیم و از پرونده های کوچک می رسیم کسی یک میلیارد تومان رشوه بگیرد و ما بی تفاوت باشیم اصلا این طور نیست.
پورمحمدی در خصوص جایگاه مدیریت در جامعه و ضرورت درایت و تدبیر در انتصابها بیان کرد: سازمان بازرسی در انتصابات دخالت نمی کند بلکه فقط تذکر عمومی می دهیم.
با ادبیات عسگر اولادی موافقم
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