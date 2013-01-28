لزوم محاکمه وزیر کشور مصر/ مرسی مسئول خونهای ریخته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، جبهه نجات ملی مصر در بیانیه ای اعلام کرد مرسی مسئول ریخته شدن خونها در مصر است.



جبهه نجات ملی در این بیانیه خواستار تشکیل دولت وحدت ملی و برکناری وزیر کشور مصر و محاکمه وی شد.



تشکیل کمیته بی طرف برای اصلاح قانون اساسی مصر از دیگر بندهای بیانیه این جبهه است.



از سوی دیگر، شبکه اسکای نیوز عربی گزارش داد با وجود مخالفت جبهه نجات ملی، ریاست جمهوری مصر اعلام کرد گفتگوی ملی با مشارکت رئیس جمهور در موعد مقرر انجام خواهد شد.



از سوی دیگر، خبرنگار این شبکه در قاهره از بازگشت آرامش به میدان التحریر خبر داد و گفت خبر کشته شدن یک نفر در تظاهرات صحت ندارد.



