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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۰۶

3 سارق حرفه ای سیم برق در روانسردستگیر شدند/اعتراف متهمان به 10 فقره سرقت

3 سارق حرفه ای سیم برق در روانسردستگیر شدند/اعتراف متهمان به 10 فقره سرقت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان روانسر استان کرمانشاه از اعتراف سه سارق حرفه ای به 10 فقره سرقت سیم برق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "فرزاد اکبری" در تشریح این خبر  گفت : در پی دستگیری 3 متهم به سرقت سیم برق توسط پلیس روانسر ، با دستور مقام قضایی متهمان جهت تحقیقات تکمیلی تحویل پلیس آگاهی شهرستان شدند .

وی ادامه داد : این متهمان که 16 ، 26 و 28 سال سن دارند ، در تحقیقات فنی و تخصصی بعمل آمده در پلیس آگاهی روانسر لب به اعتراف گشوده و از 10 فقره سرقت سیم برق پرده برداشتند .

فرمانده انتظامی شهرستان روانسر در خاتمه ضمن اشاره به شناسایی کلیه محل های سرقت و بازسازی صحنه سرقت ها تصریح کرد : متهمان پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند .

700مسکن مهر اسلام آباد غرب آماده واگذاری به متقاضیان است

فرماندار اسلام اباد در جلسه شورای مسکن این شهرستان گفت: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر این شهرستان (شرف آباد،طلاب،فرهنگیان) 70 درصد است.

صدرالله بابلی فرماندار شهرستان اسلام آباد غرب در جلسه شورای مسکن این شهرستان بیان داشت: 700 واحد از پروژه های مسکن این شهرستان آماده شده و قرار بود در ایام دهه مبارک فجر به متقاضیان تحویل داده شود که با توجه به  شرایط نامساعد جوی وتکمیل نشدن زیرساخت ها ی این پروژه تحویل به متقاضیان به زمان دیگری موکول می شود.

در این جلسه که باحضور مدرعاملین اتحادیه های مسکن مهر شهرستان برگزار شد مسائل و مشکلات مسکن مهر اسلام آباد غرب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است، کل پروژه های مسکن مهر شرف آباد شهرستان اسلام آباد غرب  دو هزار و 706 واحد است.
 

کد مطلب 1803001

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