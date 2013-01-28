3 سارق حرفه ای سیم برق در روانسردستگیر شدند/اعتراف متهمان به 10 فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "فرزاد اکبری" در تشریح این خبر گفت : در پی دستگیری 3 متهم به سرقت سیم برق توسط پلیس روانسر ، با دستور مقام قضایی متهمان جهت تحقیقات تکمیلی تحویل پلیس آگاهی شهرستان شدند .

وی ادامه داد : این متهمان که 16 ، 26 و 28 سال سن دارند ، در تحقیقات فنی و تخصصی بعمل آمده در پلیس آگاهی روانسر لب به اعتراف گشوده و از 10 فقره سرقت سیم برق پرده برداشتند .

فرمانده انتظامی شهرستان روانسر در خاتمه ضمن اشاره به شناسایی کلیه محل های سرقت و بازسازی صحنه سرقت ها تصریح کرد : متهمان پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند .

700مسکن مهر اسلام آباد غرب آماده واگذاری به متقاضیان است

فرماندار اسلام اباد در جلسه شورای مسکن این شهرستان گفت: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر این شهرستان (شرف آباد،طلاب،فرهنگیان) 70 درصد است.

صدرالله بابلی فرماندار شهرستان اسلام آباد غرب در جلسه شورای مسکن این شهرستان بیان داشت: 700 واحد از پروژه های مسکن این شهرستان آماده شده و قرار بود در ایام دهه مبارک فجر به متقاضیان تحویل داده شود که با توجه به شرایط نامساعد جوی وتکمیل نشدن زیرساخت ها ی این پروژه تحویل به متقاضیان به زمان دیگری موکول می شود.

در این جلسه که باحضور مدرعاملین اتحادیه های مسکن مهر شهرستان برگزار شد مسائل و مشکلات مسکن مهر اسلام آباد غرب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است، کل پروژه های مسکن مهر شرف آباد شهرستان اسلام آباد غرب دو هزار و 706 واحد است.

