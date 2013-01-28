نقشه مهندسی برای همگانی کردن ورزش در کشور تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه اکبرآبادی امروز در مجمع عمومی فدراسیون ورزش های همگانی که در هتل پارسیان همدان برگزار شد، به تاکید وزیر ورزش و جوانان در توسعه ورزش همگانی اشاره کرد و افزود: برای رسیدن به نتیجه از یک سال و نیم گذشته نقشه مهندسی تهیه شده تا براساس آن زمینه های توسعه ورزش و ترغیب مردم برمبنای فرهنگ های ملی و استانی در کشور به اجرا گذاشته شود.

وی افزود: عمومی سازی و همگانی کردن ورزش از اولویتهای برنامه ای وزارت ورزش و جوانان است.

وی با بیان اینکه بر اساس ابلاغ وزیر ورزش و جوانان، فدراسیون‌هایی که در حوزه ورزش همگانی حضور فعال داشته باشند، بودجه دریافت می‌کنند، گفت: در همین راستا کمیته‌های همگانی در فدراسیون‌ها تشکیل و تقویت شد.

وی ادامه داد: در این مدت سازوکار، اعتبار و ساختار جدید ورزش همگانی تعریف شد و فدراسیون‌ها و استان‌ها تقویم ورزشی خود را ارائه دادند و با همین راهکار نسبت ساختار ورزش همگانی در فدراسیون‌ها و استان‌ها حوزه‌های کارشناسی‌ارشد پیش‌بینی شد.

اکبرآبادی اظهار داشت: متاسفانه برخی استانها و فدراسیون ها به این امر توجه ویژه نداشتند و در تحقق این خواسته کوتاهی کردند.

معاون امور بانوان و توسعه ورزش‌های همگانی وزارت ورزش و جوانان توسعه ورزش همگانی و ایجاد بستر مناسب برای عمومی سازی ورزش را محور برنامه های توسعه ای و سیاستهای اجرایی این وزارتخانه عنوان کرد و با بیان اینکه تمام برنامه ریزی ها در این حوزه کارشناسی شده است، خواستار توجه بیشتر معاونین ورزشی ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور به این امر شد.

وی افزود: در حوزه ورزش همگانی تمامی فعالیتها سطح بندی شده و این سطح بندی ها به تمامی فدراسیونها، ادارات کل تربیت بدنی و هیئت های ورزشی برای اجرا بلاغ شده است.

معاون امور بانوان و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر نگرش ملی به عمومی سازی ورزش، ظرفیت سازی و توسعه کمی در این خصوص را مورد تاکید قرار داد.

وی در ادامه افزود: نگاه وزارت ورزش و جوانان به ورزش هنگانی خانواده ‌محور است و اعضای خانواده در کنار یکدیگر در روزهای تعطیل با توجه ویژه به اخلاق و ارزش‌های اجتماعی به فعالیت‌های ورزشی می پردازند.

مرضیه اکبر آبادی با بیان اینکه توسعه کمی در نهایت به نشاط اجتماعی منجر می شود، اضافه کرد: هرگونه فعالیت در حوزه ورزش همگانی، اقدامی ملی است و هدف همه باید در راستای پیشبرد اهداف نظام توسعه ای ورزش در کشور تبیین و تدوین شود.

وی به ساختارهای کلان وزارت ورزش وجوانان در راستای عمومی سازی ورزش اشاره کرد و با بیان اینکه برای دستیابی به توسعه پایدار در این حوزه، اقدامات کارشناسی بسیاری صورت گرفته است، افزود: موضوع عمومی سازی ورزش تا حدی در برنامه های وزارت ورزش مورد توجه است که تمامی فدراسیون های حرفه ای و قهرمانی را موظف به حضور موثر و مستمر دراین حوزه کرده است.

وی از هیئت های ورزشی به عنوان بازوان اجرایی فدراسیون ها نام برد و گفت: با توجه به تنوع فرهنگ ها و قومیت های مختلف در کشور، توجه به این امر ضروری است که براساس آن ها، در راستای توسعه ورزش فضا سازی شده و هیئت ها دراین بخش، مسئولیت مهمی را بر عهده دارند.

وی در ادامه با مهم خواندن سرشماری فعالان عرصه ورزش همگانی افزود: این واقعیت که نمی توان تمامی فعالان عرصه ورزش همگانی را سرشماری کرد امری انکار ناپذیراست و شاید یک نقطه ضعف دراین حوزه باشد اما انجمن ها و کمیته های ورزشی می توانند باشناسایی فعالان رشته های ورزشی خود، این معاونت را در این خصوص کمک و همراهی کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه در اواخر سال معمولا فدراسیون، انجمن ها و کمیته ها مشغول تدوین تقویم و برنامه ریزی خود برای سال آینده هستند، ابراز امیدواری کرد دراین برنامه ها نگاه اجرایی، منطقی و توسعه ای مورد توجه قرار گیرد چرا که عرصه ورزش در حوزه همگانی و قهرمانی، عرصه برنامه ریزی و اجراست.

وی یادآور شد: از جمعیت‌های ویژه ورزش همگانی برای همکاری دعوت شده و شورای عالی ورزش همگانی در وزارت ورزش و جوانان به ریاست وزیر تشکیل و چند نشست نیز در این شورا برگزار شده است.

اکبرآبادی تاکید کرد: در این نشست‌ها اولویت برنامه‌ها اعلام و کارها به صورت ملی تقسیم شده است تا از توان همه نهادها استفاده و از برخوردهای سلیقه‌ای نیز خودداری شود.

معاون امور بانوان و توسعه ورزش‌های همگانی وزارت ورزش و جوانان توسعه ورزش همگانی را خوب تلقی کرد و گفت: ساختار جدیدی که برای ورزش همگانی تعریف شده کمک می‌کند که ابزارهای تشکیلاتی برای توسعه ورزش همگانی مورد استفاده قرار گیرد.

وی اضافه کرد: هم اکنون بخش‌هایی مانند نیروهای مسلح، شهرداری، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش در این رابطه کار می‌کنند اما عملکردشان به صورت سلیقه‌ای است و وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی ورزش همگانی باید ارتباطی میان این نهادها برقرار کند و ورزش همگانی در یک مسیر مشخص و هماهنگ قرار گیرد.

وی از موافقت صدا و سیما برای پخش ورزش‌های همگانی و آموزش مردم خبر داد و اظهار کرد: ورزش همگانی یک حرکت نیمه حرفه‌ای است.

وی گفت: شورای ورزش صدا و سیما موافقت کرده تا متناسب با نیازهای روز جامعه برنامه‌هایی تهیه شود.