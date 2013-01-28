قزوین به عنوان پایلوت سامانه جدید طرح کتاب من انتخاب شد

محمدرضا مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به دستور دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، این طرح به مدت شش ماه در استان قزوین اجرا می شود.

این مسئول اضافه کرد: هدف از این اقدام ارتقاء کمی و کیفی طرح کتاب من و افزایش سرعت خدمت رسانی به متقاضیان امانت کتاب از کتابخانه ها است.

وی بیان کرد: کتاب من، طرحی است در راستای تهیه کتب درخواستی از طرف اعضای کتابخانه و مراجعان تا کتاب هایی که در کتابخانه موجود نیست از طریق سفارش آن ها خریداری و به متقاضی به عنوان امانت ارائه شود.

مولایی تصریح کرد: سامانه جدید برخلاف سامانه قبلی "عضو محور" است نه "کتابدار محور"، به این معنی که در سامانه قبلی این کتابدار بود که باید اطلاعات کتاب مورد نیاز را از فرد می گرفت و با وارد اطلاعات در سامانه آن را تقاضا می کرد ولی در این طرح درخواست کننده خود اقدام به این سفارش کتاب می کند.

این مسئول ادامه داد: این امر نیاز به حضور متقاضی در کتابخانه نیز داشت، ولی سامانه جدید به گونه ای طراحی شده که متقاضی می تواند از منزل، محل کار و یا تحصیل، با وارد شدن در سامانه www.ketabman.com پس از ثبت نام، کتاب مورد نیاز خود را سفارش دهند.

مولایی عنوان کرد: با پیش بینی های انجام شده سرعت تهیه و در نتیجه دریافت کتاب در این سامانه افزایش چشمگیری داشته و جستجوی کتاب نیز قدرتمندتر شده است.

وی، ارائه کد رهگیری به متقاضی را از دیگر ویژگی های این طرح ذکر کرد و افزود: پس از درخواست کتاب، یک کد رهگیری به فرد داده می شود تا پیگیر مراحل تهیه و ارسال کتاب باشد.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین اظهارداشت: با توجه به قیمت بالای برخی کتاب ها و مشکل بودن تهیه تمامی کتاب های مورد نیاز برای هر فرد، طرح کتاب من، مناسب ترین جایگزین برای خرید کتاب به شمار می رود که از طریق آن نه تنها منابع کتابخانه غنی سازی می شوند بلکه افراد از کتاب های مفید بیشتری بهره مند می شوند.

مولایی در پایان یادآورشد: استقبال خوبی تاکنون از طرح کتاب من صورت گرفته که امیدواریم با کمک این سامانه جدید شاهد افزایش چشمگیر اعضا و مراجعان کتابخانه ها باشیم.