بازدید استاندار از سومین نمایشگاه کتاب البرز

به گزارش خبرنگارمهر، دقایقی پیش اصغرعربیان با حضور در محل اصلی سومین نمایشگاه کتاب البرز از 102 غرفه این نمایشگاه بازدید بعمل آورد.

استاندار البرز در جریان این بازدید با همراهی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز و جمع کثیری از مسئولان فرهنگی و خبرنگاران به تورق کتاب های نمایشگاه پرداخت.

غرفه انقلاب اسلامی از جمله غرفه هایی بود که استاندار البرز مدت بیشتری را برای تورق کتاب های آن وقت صرف کرد.

استاندار البرز درحاشیه این بازدید به سوالات تنی چند از خبرنگاران در حوزه کتابخوانی و ضرورت برگزاری سلسله نمایشگاه های کتاب پاسخ داد.

وی بعد از اقامه نماز ازبخش های دیگر این مجموعه بازدید بعمل می آورد.

اخبار تکمیلی متعاقباً منتشر می شود.