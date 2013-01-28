  1. عناوین کل
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۰۱

دقایقی پیش انجام شد/

بازدید استاندار از سومین نمایشگاه کتاب البرز

بازدید استاندار از سومین نمایشگاه کتاب البرز

کرج - خبرگزاری مهر: دقایقی پیش استاندار البرز با هیئت همراه از سومین نمایشگاه کتاب البرز بازدید کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، دقایقی پیش اصغرعربیان با حضور در محل اصلی سومین نمایشگاه کتاب البرز از  102 غرفه  این نمایشگاه بازدید بعمل آورد.

استاندار البرز در جریان این بازدید با همراهی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز و جمع کثیری از مسئولان فرهنگی و خبرنگاران به تورق کتاب های نمایشگاه پرداخت.

غرفه انقلاب اسلامی از جمله غرفه هایی بود که استاندار البرز مدت بیشتری را برای تورق کتاب های آن وقت صرف کرد.

استاندار البرز درحاشیه این بازدید به سوالات تنی چند از خبرنگاران در حوزه کتابخوانی و ضرورت برگزاری سلسله نمایشگاه های کتاب پاسخ داد.

وی بعد از اقامه نماز ازبخش های دیگر این مجموعه بازدید بعمل می آورد.

اخبار تکمیلی متعاقباً منتشر می شود.

کد مطلب 1803007

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید

    اخبار کوتاه