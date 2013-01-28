به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های نفت سپاهان و مهرام تنها دیدار از هفته هفدهم (هشتم دور برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود که با برتری 81 بر 68 شاگردان مهمد بچیروویچ به پایان رسید. آنها در سه کوارتر ابتدایی این بازی موفق به شکست نفتی‌ها شدند. البته بازیکنان نفت در کوارتر پایانی تلاش زیادی برای برتری کردند تا بتوانند برنده این بازی شوند و امید خود را برای بقا در لیگ برتر حفظ کنند اما این تلاش نتیجه‌ای جز تساوی نداشت.

نتیجه کامل دیدار تیم‌های نفت سپاهان و مهرام به این شرح است:

* نفت سپاهان 68 - مهرام تهران 81

(16 بر 19)، (15 بر 18)، (23 بر 16) و (21 بر 21)

نفت سپاهان که تا پیش از دیدارهای این هفته با تنها سه برد در قعر جدول رده‌بندی قرار داشت، امیدوار بود تا با پیروزی در دیدار امروز و البته دیدار هفته آینده بتواند در رقابت با دیگر تیم‎های ته جدولی سهمیه حضور در مرحله پلی‌آف را به دست آورد اما شکست آنها در دیدار مقابل مهرام، تمام امیدواری نسبت به صعود این تیم را از بین برد. با این حساب دیدار هفته آینده نفت سپاهان برابر صنایع پتروشیمی برای این تیم تهرانی بی تاثیر خواهد بود.