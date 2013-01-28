اولین نشست خبری مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین کنفرانس خبری مدیرکل ورزش و جوانان استان که با حضور علیرضا جوانمردی مدیرکل ورزش و جوانان استان ، قدرت الله شمیرانی معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ، سعید خلج مسئول حراست اداره کل و حمید رضا رضایی سرپرست روابط عمومی در تالار اجتماعات اداره کل برگزار شد ، مهندس جوانمردی در جمع ارباب جراید و اصحاب رسانه استان به دو موضوع برگزاری اولین المپیاد ورزشی نوجوانان استان و برنامه های کمیته ورزش و جوانان در ستاد گرامیداشت دهه فجر اشاره کرد و ابراز داشت : از برنامه هایی که اجرای آن قطعی شده است می توان از افتتاحیه مسابقات المپیاد ورزشی نوجوانان استان البرز با آغاز رقابتهای ژیمناستیک در سالن ملاصدرای کرج در 12 بهمن ماه نام برد ، البته این دوره از مسابقات در 7 رشته ورزشی به میزبانی شهرستانهای کرج ، ساوجبلاغ و نظر آباد در رده سنی نوجوانان در ایام دهه فجر ادامه خواهند داشت.

وی ادامه داد: قرائت وصایای شهدای دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به مدت 5 دقیقه در ابتدای هریک از مسابقات اولین المپیاد ورزشی ، برگزاری جشن انقلاب با اجرای ورزش باستانی در زورخانه عیاران در 12 بهمن ماه ، برگزاری مسابقات پرورش اندام بادی کلاسیک انتخابی استان البرز در روز13 بهمن ماه در مجموعه انقلاب اسلامی ، برگزاری نشست هم اندیشی منتخبین جوانان و نخبگان البرز با حضور مسئولین استانی و رونمایی از کتاب تولید ملی و حفاظت از کار و سرمایه ایرانی در روز 14 بهمن ماه ، اعزام به اردوهای گردشگری به استانهای قم و فارس ، اهداء خون ، برگزاری دو دوره کارگاه آموزشی اخلاق و منش پهلوانی در پانزدهم بهمن ماه ، برگزاری جشنواره تجلیل از مربیان ورزشی اخلاق محور در شانزدهم بهمن ماه ، تجلیل از جانبازان مدال آور پاراالمپیک و همزمان رونمایی از کتاب سبک زندگی ایرانی اسلامی ، فراخوان جشنواره غنی سازی اوقات فراغت در هجدهم بهمن ماه ، مراسم گلباران مزار شهدا ویژه جوانان و ورزشکاران در نوزدهم بهمن ماه و همزمان برگزاری مسابقات المپیاد ورزشی نوجوانان در رشته کاراته بانوان به میزبانی شهرستان نظرآباد، شرکت ورزشکاران و جوانان در نماز جمعه و همزمان برگزاری مسابقات المپیاد ورزشی در رشته شنا بانوان در استخر شریعتی کرج همچنین مسابقات کاراته آقایان به میزبانی نظرآباد، برگزاری مسابقه کتابخوانی حق علیه باطل در بیست و یک بهمن ماه و حضور پرشور قهرمانان، ورزشکاران و جوانان در راهپیمایی بیست و دوم بهمن از برنامه هایی است که این کمیته در دستور کار دارد.

مهندس جوانمردی با تاکید بر دو برنامه قرائت وصایای شهدای دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای اولین بار در استان و کشور و نشست هم اندیشی منتخبین جوانان و نخبگان البرز با حضور مسئولین استانی خاطر نشان ساخت : در حدود 50 برنامه ورزشی و فرهنگی دیگر در سطح استان و شهرستانهای کرج ، ساوجبلاغ ، نظرآباد به طور معلول بین سه تاچهار برنامه در روز در کنار برنامه ها مصوب این کمیته نیز به مناسبت گرامیداشت ایام ا... دهه مبارک فجر در البرز صورت خواهد گرفت.

در ادامه نیز قدرت الله شمیرانی معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل به شرح برنامه های فرهنگی در حوزه جوانان و اوقات فراغت که هم در سطح استان و هم در سطح ملی در دستور کار دارد، پرداخت و در پاسخ به سوال یکی از اصحاب رسانه افزود: همانطور که اشاره کردید بحث در حوزه جوانان بخصوص در برنامه ریزی اوقات فراغت از مباحث ارزشمند و بسیار ضروری محسوب می شود ، در همین راستا اقداماتی در این معاونت صورت گرفت که از نمونه آن می توان به فعال شدن پرتال اوقات فراغت و برگزاری فراخوان غنی سازی اوقات فراغت که از نفرات برتر در ایده های برگزیده تجلیل خواهد شد ، اشاره کرد.

جانشین شاملو به زودی معرفی می شود



جوانمردی در ادامه نشست خبری خود در جواب خبرنگار مهر در خصوص جانشین شاملو که چرا هنوز معرفی نشده اظهار داشت: شاملو برای ورزش استان البرز زحمات فراوانی کشید و با توجه به مشکلاتی که برای او پیش آمده بود مجبور شد استان البرز را ترک کند ولی شرایط مهیا شود تا چند روز آینده معاون توسعه ورزش را معرفی خواهم کرد.

وی در ادامه در باره توقف پروژه های ورزشی استان اظهار داشت: پروژه ها روند بسیار خوبی را طی کرد ولی به خاطر نبود بودجه کافی ساخت پروژه ها متوقف شد که امیدوارم در ادامه را ساخت آنها آغز شود و در تاریخ مقرر به بهربرداری برسد.

گنجایش ورزشگاه انقلاب کم است

مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز در خصوص بازی های سایپا مقابل تیم های سرخآبی پایتخت در استان البرز گفت: استقلال و پرسپولیس هواداران زیادی در کل کشور دارند و باید برای میزبانی از این دو تیم تمام شرایط را مهیا کنیم یکی از مهمترین مشکلات ما گنجایش ورزشگاه انقلاب است که برای این دیدار ها بسیار کم است و از همه مهمتر باید راه های خروجی و ورودی هوادارن از هم جدا شوند که اگر این مشکلات حل شود می توانیم میزبان این دو تیم در کرج باشیم.

وی ادامه داد: سایپای البرز برای استان البرز است و با تعامل خوبی که با باشگاه برقرار کردیم می توانیم حضور سایپا را در استان پررنگ کنیم.