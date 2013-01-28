افزایش نقدی یارانه ها مولد بیکاری در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها خبرهایی از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و پنج برابر شدن یارانه‌های نقدی به گوش می رسد به طوری که این خبر نظر تمام اقشار جامعه را به خود جلب کرده و نظراتی نیز در این مورد داده می شود.



برای مثال یکی از شهروندان کرمانشاهی معتقد است، که افزایش یارانه های نقدی با وضعیت موجود مشکلات زیادی را متوجه مردم خواهد کرد به طوری که این مسئله خود موجب رشد چند برابری تورم شده و مردم دیگر توان خرید نخواهند داشت.



اما آن چه به نظر می رسد این خواهد بود که یکی از اصلی ترین دلایل رشد بیکاری در کرمانشاه همین پرداخت یارانه های نقدی به مردم و عدم توزیع آن در بخش تولید است و باعث شده است که عده‌ای با دریافت همین مقدار یارانه نقدی نیز تلاشی برای کارآفرینی و ورود به بخش تولید نداشته باشند و در واقع یارانه نقدی حکم ماهی صید شده‌ای را دارد که به مردم می دهند و به سبب آن مردم از ماهی گیری باز مانده‌اند.



از دیگر مشکلاتی که پس از پرداخت نقدی یارانه ها در کشور بروز کرده، پایین آمدن ارزش پول ملی است که البته دولت معتقد است این مشکل در اثر تحریم ها بروز کرده و ربطی به حجم فراوان نقدینگی در بازار ندارد.



اما باز هم آنچه که در کرمانشاه علاوه بر تعطیلی واحدهای تولیدی نگران کننده است، عدم تمایل کشاورزان به عنوان یکی از مهمترین اقشار در رشد یک جامعه، به کشت و کار کشاورزی است، چرا که از سویی حذف یارانه از آب، برق و غیره... قیمت تولید محصولات آنان را بالا می برد و از سوی دیگر پرداخت یارانه نقدی باعث شده کشاورزان با همان مبلغ کم گذران کنند و دیگر به دنبال تولید محصولات کشاورزی که توام با زحمات زیادی است نباشند.



از طرف دیگر و با توجه به اخبار منتشر شده به نظر می رسد اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش پنج برابری یارانه های نقدی در شرایط کنونی کشور مساوی با افزایش تورم است.



لذا پس از نطق محمود احمدی نژاد مبنی بر افزایش و پرداخت پنج برابری نقدی یارانه ها، مجلس قانونی را تصویب کرد که اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها در حال حاضر به صلاح کشور نیست.



حیدری طیب: پرداخت یارانه های نقدی آسیب زیادی به قشر مولد جامعه وارد کرده است



نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نهم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیازمند فراهم شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی است که هم اکنون فراهم نشده است و بیشترین آسیب را قشر متوسط جامعه می خوردند.



سید سعید حیدری طیب افزود: برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نیازمند فراهم شدن شرایط اجتماعی و اقتصادی در این زمینه است.



وی افزود: زمینه اجتماعی و اقتصادی اجرای مرحله دوم این طرح در صورتی فراهم است که دولت از محبوبیت اجتماعی برخوردار باشد و یکی از موارد این محبوبیت اختصاص بیمه تامین اجتماعی متناسب برای تمام اقشار جامعه است.



حیدری طیب ادامه داد: همچنین در صورتی شرایط اقتصادی فراهم خواهد شد که نرخ رشد تولید ناخالص ملی مناسب باشد و در مقابل نرخ رشد تورم کم باشد.



وی اضافه کرد: همچنین فراهم شدن شرایط اقتصادی مستلزم ثبات متغیرهای اقتصادی مثل ارز است.



حیدری طیب گفت: از دیگر عوامل موثر در فراهم سازی بستر برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها می توان به مدیریت کلان ثابت و امنیت شغلی اشاره کرد که هم اکنون موجود نیست.



وی تصریح کرد: افزایش 5 برابری یارانه های نقدی در شرایط فعلی به صلاح نیست زیرا این امر فشاری مضاعف بر مردم وارد می‌آورد و به میزان افزایش یارانه ها قیمت زمین، مسکن و سکه نیز گرانتر می شود.



وی اظهار داشت: اجرای مرحله دوم این قانون مستلزم آن است که قیمت حامل های انرژی را افزایش دهیم و افزایش قیمت حامل های انرژی فشار اقتصادی زیاد به مردم وارد می کند و موجب تورم فزاینده در جامعه می شود.



وی افزود: برای اجرایی کردن مرحله دوم هدفمندی یارانه ها باید مقتضیات اجرای آن فراهم شود که متاسفانه هم اکنون فراهم نیست لذا اجرای آن به صلاح نیست.



وی ادامه داد: اگر قرار است یارانه‌ نقدی مردم 5 برابر قیمت‌ و حامل های انرژی افزایش بسیار زیادی داشته باشد مردم بیشتر تحت فشار قرار می گیرند و روز به روز قدرت خرید مردم کاهش می یابد.



نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی گفت: اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه در شرایط کنونی به منزله این است که اگر یک قدم به جلو برویم 5 قدم به عقب بازخواهیم گشت.



وی افزود: با توجه به اینکه مرحله اول هدفمندی یارانه ها خوب اجرا نشده و موانعی موجود مانع از رسیدن به اهداف اولیه آن شده و به رونق اقتصادی نرسیده ایم، اجرای مرحله دوم آن به منزله متلاشی شدن اقتصاد است.



حیدری طیب ادامه داد: در زمان هدفمندی یارانه ها اگر به جای پرداخت نقدی یارانه به همه اقشار جامعه، این سرمایه وارد تولید می شد اجرای مرحله دوم آن با مشکلات کمتری روبرو بود.



وی افزود: هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی از هر منبعی ممنوع است، و افزایش یارانه های نقدی اقدامی شتابزده و نسنجیده بوده و مساوی با مشکلات اقتصادی و افزایش تورم است.



نماینده مردم کرمانشاه تصریح کرد: به نظر می رسد در اجرای پنج برابری هدفمندی یارانه ها نیز چون طرح سهام عدالت، نگاه دولت، نگاهی تبلیغاتی و در واقع نگاه خطرناکی است و مردم نمی توانند اعتماد کنند.



وی افزود: هم چنین از دیگر وعدهای دولت ایجاد 2میلیون و 500 هزار فرصت شغلی بود که 600 میلیارد دلار نیز برای آن از مجلس مطالبه شد و تحقق نیافت.



وی تصریح کرد: با وضعیتی که دولت به لحاظ درآمدی دارد معلوم نیست مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش یارانه های نقدی چگونه قرار است اجرایی شود.



وی ادامه داد: 4 کشور آسیایی که معروف به ببرهای آسیا هستند( کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، هنگ کنگ) با همین سرمایه و ایجاد اشتغال از جهان سوم به جهان اول رسیدند.



حیدری طیب گفت: بنابر مشکلات مطرح شده اگر مرحله دوم این طرح اجرا شود انتظار فزآینده ای در بین مردم ایجاد خواهد شد و بیشترین آسیب متوجه قشر متوسط خواهد شد.



وی گفت: همچنین بر اساس قانون، مبلغ ثابت کنونی یارانه ها در طرح هدفمندی یارانه ها باید به همه مردم ایران تعلق گیرد و انصراف از دریافت یارانه ها باید داوطلبانه باشد و اجباری وجود ندارد.پ



وی افزود: بر همین اساس، مجلس برای اینکه بتواند شرایط را دولت مدیریت کند و با توجه به نوسانات ارزی و فشارهای اقتصادی، قانونی را تصویب کرد که تا پایان سالجاری فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها اجرا نشود و تا شرایط مهیا شود.



وی افزود: قشر متوسط هر جامعه، همان قشر مولد جامعه است و با اجرای این طرح و پرداخت یارانه نقدی دچار مشکلات عدیده ای شده و احتمال آن می رود که در اجرای مرحله دوم این طرح این قشر نیز به قشر ضعیف جامعه بپیوندند.



نماینده مردم کرمانشاه در پایان گفت: افزایش این وعده ها از سوی دولت هم چون ایجاد اشتغال، رفع مشکلات اقتصادی از پنج برابری یارانه ها خلاف قوانین است و اصلا به سود مردم نبود و در واقع بازی کردن با احساسات مردم است.



دل انگیزان: پرداخت نقدی یارانه ها از عوامل تورم است



در ادامه کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص طرح هدفمندی یارانه ها به خبرنگار مهر گفت: طرح هدفمندی یارانه ها دو طرف داشت مصرف کننده و تولید کننده و اگر طرح هدفمندی یارانه ها کامل و صحیح در همه ابعاد اجرا می شد می توانست نتایج مفیدی را به بار آورد.



وی افزود: اگر طرح هدفمندی یارانه درست اجرا می شد و هر دو طرف مصرف کننده و تولید کننده را مورد پوشش قرار می داد و در طی پروسه زمانی پنج ساله به سمت صفر شدن حرکت می کرد می توانست بسیار موفق باشد.



دل انگیزان ادامه داد: تمام اقتصاد دانانی که این طرح هدفمندی یارانه ها را دیده بودند تقریبا اینگونه اظهار نظر کرده بودند و موافق این نظرات بودند.



وی ادامه داد: در این شیوه اجرای هدفمندی یارانه ها فقط مصرف کننده را دیدند و پرداخت های نقدی را به مصرف کنندگان دادند.



دل انگیزان افزود: در بخش تولید صرفا هزینه های بیشتر تحمیل می شود و باعث شده تا همان افزایش نقدی که برای درآمد خانواده ها در نظر گرفته شده بود و به صورت نقدی پرداخت می شد هم با افزایش قیمت کالا و خدمات و هزینه های تولیدی عملا بی اثر شود.



دل انگیزان تصریح کرد: اینکه در شرایط کنونی که هم قانون هدفمندی یارانه ها در حال اجرا است و هم به هر دلیلی قیمت دلار به سطح کنونی رسیده، افزایش سطح عمومی قیمت ها تقریبا تمامی اثرات مثبت را که می توانست از ناحیه قانون هدفمندی یارانه ها را به وجود آید را صفر کند و از بین ببرد و حتی وضعیت کنونی را از شرایطی که قانون هدفمندی یارانه ها شروع نشده بود، سخت تر کند.



وی افزود: این مسئله برای بحث انرژی بسیار مهم و جدی است، یعنی قیمت کنونی حامل های انرژی با شرایط قیمت کنونی دلار کمتر از قیمت انرژی به نرخ جهانی در آذر 1389 باشد.



دل انگیزان تصریح کرد: با قیاس قیمت بنزین 400 تومانی در آذر ماه 89 نسبت به دلار که 1100 تومان است با قیمت بنزین 700 تومانی نسبت به قیمت حال دلار، این نتیجه به دست می آید که قیمت کنونی بنزین ارزان تر از آن زمان است.



وی خاطرنشان کرد: می شود انتظار داشت مجددا قاچاق گازوئیل و بنزین از مرزهای کشور یک مشکل جدی تلقی شود.



وی در خصوص مزایای طرح هدفمندی یارانه گفت: طرح هدفمندی یارانه ها برای گروه های بسیار بسیار فقیر و زیر خط فقر جامعه که در قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها هیچ گونه منبع درآمدی نداشتند در طول این دو سال تا حدودی تقویت شده است اما در صورت ادامه یافتن فرآیند افزایش قیمت ها این اثر مثبت نیز از بین خواهد رفت.



وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از علت های افزایش قیمت ها و بالا رفتن تورم در ایران قانون هدفمندی یارانه ها بوده است.



حجت الاسلام ملکی: اجرای هدفمندی یارانه ها با استفاده از فرمایشات رهبر، پیشرفت نظام را به دنبال دارد



امام جمعه قصرشیرین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح هدفمندی یارانه ها اگر با تدابیر و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری پیش رود موجب پیشرفت همه جانبه در نظام خواهد شد.



حجت الاسلام علی ملکی افزود: طرح هدفمندی یارانه ها کار صحیحی است و مانع اسراف در بخش های مختلف اعم از مواد غذایی و سوخت در جامعه می شود.



وی ادامه داد: پیش از هدفمندی یارانه ها اسراف مواد غذایی و سوختی هزینه های هنگفتی را به جامعه وارد می کرد و اگر این طرح به صورت صحیح اجرا می شد تا حد زیادی این هزینه ها کاهش می یافت.



ملکی تصریح کرد: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها همچنین تا حد زیادی قاچاق کالا و سوخت کاهش یافت.



وی گفت: البته برای اجرای این طرح باید همه دهک های اقتصادی، اقشار و صنف و مشاغل مختلف در نظر گرفته شود تا این طرح به طور صحیح اجرا شده و باعث رونق اقتصاد شود.



ملکی افزود: اجرای صحیح این طرح مستلزم برنامه ریزی دقیق، کارشناسی و تخصصی است و برای این کار همکاری مسئولین نظام، مردم با مسولین و بالعکس را می طلبد و اگر این طرح به این طریق صورت می گرفت خیلی عالی بود و اگر هم اکنون مشکلی وجود داشته باشد ناشی از عدم برنامه ریزی صحیح در این طرح است .



امام جمعه قصرشیرین گفت: اجرای هر طرحی در جامعه اگر از دیدگاه تخصصی و با برنامه ریزی همراه نباشد و وحدت جامعه را دنبال نکند با شکست مواجه شده و یقینا به هدف آن نمی رسیم.



ملکی ادامه داد: سه عامل در اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانه ها و اتفاقات اقتصادی نقش دارند، مسئولان، مردم و ارتباط مردم و مسئولین و بالعکس.



امام جمعه قصرشیرین درپایان نظارت مستمر و در این امر را بسیار مهم دانست و گفت: این اتفاق باید همراه با نظارت مستمر ارگان های ذیربط باشد تا بتواند تاثیرات مثبتی در جامعه داشته باشد.