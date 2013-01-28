مربیان تیم ملی به تساوی رضایت دادند/ صدر جدول دست نخورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته های اول و دوم از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر تکواندو امروز با انجام شش بازی در سالن مجموعه ورزشی نفت در اهواز برگزار شد که درحساترین دیدار قوامین ناجا و استیل البرز تیم های اول و دوم جدول به تساوی 4بر4 رضایت دادند.

در این دیدار سجاد مصطفوی ، مجید رجبی ، مجید بهرامی و حسن شکری برای استیل ، امیر حسین شاکری ، محمد امامی ، مهدی خدابخش و سجاد مردانی برای ناجا صاحب پیروزی شدند. استیل البرز در این دیدار بدشانس بود که برنده از میدان خارج نشد. امید محمدی در وزن اول در حالی که با 8 امتیاز از شاکری پیش بود بازنده میدان را ترک کرد تا استیل البرز به همان یک امتیار رضایت دهد.

این دیدار نبرد مرتضی کریمی مربی استیل البرز و مرتضی سلطانی مربی قوامین که کادر فنی تیم ملی را تشکیل داده اند بود که در نهایت هم دو مربی با تجربه امتیازات را تقسیم کردند.

قوامین بعد از این دیدار 6 بر 2 سایپای البرز را شکست داد تا با 20 امتیاز همچنان در صدر باقی بماند. ضمن اینکه استیل البرز هم 6بر2 ملی حفاری را شکست داد و با 14 امتیاز جایگاه خود را در مکان سوم تثبیت کرد. در این دیدار شکست مسعود حجی زواره و افشین ساکت از ملی حفاری از نکات مهم بود.

شهرداری ورامین هم با هدایت پیام خانلرخانی 7 بر یک مس کرمان را درهم کوبید و با 15 امتیاز همچنان در مکان دوم باقی ماند. خانلرخانی با این پیروزی شانس خود را برای حضور در کادر فنی تیم ملی افزایش داد.

نتایج کامل هفته اول دور برگشت:

شرکت ملی حفاری ایران 2 - استیل البرز 6

صنعت مس کرمان 3 - دانشگاه آزاد اسلامی 5

قوامین ناجا 6 - سایپای البرز 2

نتایج کامل هفته دوم دور برگشت:

قوامین ناجا 4 - 4 استیل البرز

سایپای البرز 4 - 4 دانشگاه آزاد اسلامی

شهرداری ورامین 7 - صنعت مس کرمان یک

جدول رده بندی تا پایان هفته دوم از دور برگشت:

1- قوامین ناجا 20 امتیاز

2- شهرداری ورامین15 امتیاز

3- صنایع استیل البرز14 امتیاز

4- دانشگاه آزاد اسلامی 9 امتیاز

5- شرکت ملی حفاری 8 امتیاز

6- سایپای البرز 8 امتیاز

7- صنعت مس بدون امتیاز