مسکن مهر یزد گران نیست/ 42 درصدها واحدها ویلایی احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا یادگاری ظهر دوشنبه در نشست معاون عمرانی استاندار یزد با 10 نفر از مدیران کل این حوزه و خبرنگاران اظهار داشت: مسکن مهر در استان یزد از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است که این امر مسکن مهر استان را در کشور نمونه کرده اما با این وجود تاثیری بر گرانی آن نداشته و قیمت در همه کشور یکسان است.

وی افزود: در یزد 42 درصد واحدهای مسکن مهر ویلایی احداث شده و زیربنای واحدهای آپارتمانی نیز بیشتر از سایر نقاط کشور است با این حال میزان آورده افراد و قیمت تمام شده آن با سایر نقاط کشور یکسان است.

یادگاری بیان داشت: در اغلب واحدهای مسکن مهر استان یزد مبحث 19 رعایت شده و بحث آسایش مردم به طور کامل مورد توجه پیمانکاران طرح‌ها قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: رعایت این نکات سبب می‌شود در طول بهره ‌برداری، هزینه‌های بهره‌بردار در زمینه‌های آب، برق و انرژی کاهش پیدا کند.

یادگاری عنوان کرد: در اغلب آپارتمان ‌های مسکن مهر استان یزد از درب‌های ضد سرقت و ضد حریق استفاده شده و این امر سبب تفاوت قیمت‌های احتمالی است.

قائم مقام مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد اظهار داشت: تمامی واحدهای مسکن مهر استان یزد به دلیل شرایط اقلیمی خاص این استان،‌دارای پارکینگ مسقف است و این عوامل در مسکن مهر سایر استان‌ها کمتر دیده می‌شود.

وی تصریح کرد: با همه این موارد بر این باوریم که عملا اختلاف قیمتی در یزد با سایر استان‌ها وجود ندارد.

یادگاری عنوان کرد: از طرف دیگر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه متولی تعاونی‌ ها، بر نحوه کار تعاونی ها و افزایش قیمت ها نظارت دارد و همه موارد با اطلاع آنها انجام می شود.