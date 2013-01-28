تیم رزمی همدان در مسابقات قهرمانی کشور چهار نشان رنگارنگ بدست آورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم رزمی استان همدان در مسابقات قهرمانی کشور چهار نشان رنگارنگ بدست آورد.

براساس این گزارش، در رده سنی جوانان مصطفی طاهری و سید امیر حسین حسینی نشان نقره و علی کشور نشان برنز بدست آوردند.

در رده سنی نوجوانان محمد امین کشوری نشان برنز بخود اختصاص داد.

این رقابتها در سبک پاهویوت به میزبانی شهرستان خمین برگزار شد.

برگزاری کلاس مربیگری تئوری کونگ فو در همدان

کلاس مربیگری تئوری کونگ فو استان همدان ویژه بانوان و مردان استان همدان در حال برگزاری است.

براساس این گزارش، کلاس تئوری درجه سه مربیگری تا 12 بهمن در همدان در حال برگزاری است.

در این کلاس هفت نفر از بانوان کونگ فوکار و 16 آقا حضور دارند و با آخرین قوانین مربیگری در بخشهای آناتومی حرکت شناسی، فیزیولوژی در ورزش، مبانی مبارزه، حرکات اصلاحی، اصول و مبانی مبارزه، روان شناسی، متولوژی تمرین ورزشی، آسیب شناسی، تربیت بدنی و تغذیه و ایمنی در ورزش و کمکهای اولیه آشنا می شوند.

حضور تیم هنرهای فردی باستانی همدان در مسابقات انتخابی تیم ملی

تیم هنرهای فردی باستانی همدان به مسابقات انتخابی تیم ملی اعزام می شود.

براساس این گزارش، تیم هنرهای فردی باستانی برای شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی از فردا به مدت دو روز در رده سنی جوانان به مسابقات انتخابی تیم ملی به تهران اعزام می شود.

سجاد موسوی در رشته میل، صالح بشیری در رشته کباده، سهراب رضایی در رشته میل سنگین و هادی وفایی پور در رشته کشتی به مربیگری و سرپرستی فرشاد حیدر رضایی در این مسابقات حاضر می شوند.

صعود کوهنوردان همدان به قله کمر لرزان

کوهنوردان همدان به قله کمر لرزان صعود کردند.

براساس این گزارش، به مناسبت جشنواره زمستانی، کوهنوردان همدانی امروز با حضور 40 کوهنورد از پیست اسکی تاریک دره به پیمایش این قله پرداختند.

این صعود صبح آغاز شد و تا ظهر امروز ادامه داشت.

کمر لرزان یکی از قله‌های زیبا در رشته کوه الوند است که 3338 متر ارتفاع دارد و به دلیل سنگ‌های سست در شیب زیاد این کوه بارها از زیر پای کوه پیمایان در آمده و حفظ تعادل برای جلوگیری از زمین خوردن، مستلزم حرکات شدید تعادلی بدن است که صورت عامیانه آن به لرزش کمر تعبیر شده و بیشتر در طول فرود از این قله اتفاق می‌افتد.

موفقیت تیم کیک بوکسینگ تویسرکان در مسابقات قهرمانی کشور

تیم کیک بوکسینگ تویسرکان در مسابقات قهرمانی کشور خوش درخشید.

براساس این گزارش، تیم کیک بوکسینگ تویسرکان که به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شده بود با موفقیت رقابتها را پشت سر گذاشت.

این تیم در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان حضور داشت و در پایان در رده سنی نونهالان ابوالفضل مالمیر و امیررضا آقاملایی مقام سوم را کسب کردند.

در رده سنی نوجوانان مهدی فقیر مقام سوم و در رده سنی جوانان بهزاد کزازی مقام سوم را بدست آوردند.

مسابقات تنیس روی میز جانبازان و معلولین ملایر برگزار شد

مسابقات تنیس روی میز جانبازان و معلولین ملایر برگزار شد.

به مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت و میلاد با سعادت رسول اکرم یک دوره مسابقه تنیس روی میز با شرکت 24 نفر از جانبازان و معلولان ملایر در سالن تنیس الغدیر برگزار شد

در این رقابتها علی پیریایی اول، محسن رسولی دوم، اکبر اسکندری سوم و هومن کیانی به مقام چهارم دست پیدا کردند.

معرفی پاورلیفتینگ کاران برتر استان همدان

نفرات برتر مسابقات پاورلیفتینگ انتخابی استان همدان معرفی شدند.

این رقابتها با حضور 100 ورزشکاراز شهرستانهای همدان، ملایر، تویسرکان، کبودرآهنگ و بهار در چهار رده سنی برگزار شد.

در پایان در رده سنی نوجوانان سید صادق مهدوی، محمدرضا احمدی و پیمان عبدی، در رده سنی جوانان کاظم اسکندری، بهزاد صفرایی و میلاد بیگ رضایی، در رده سنی بزرگسالان احمد منصف، کیکاوس اردلان و جهانگیر شاهرخی و در رده سنی پیسکسوتان علی قربان می آبادی، حسین کریمی و علی محمدآریا فر در رده های سنی خود به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.