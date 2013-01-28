مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان دماوند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دماوند روز دوشنبه با حضور حجت الاسلام محمد عللاء الدینی نماینده ولی فقیه در دماوند، سرهنگ جمال نیکجو جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ویژه شرق استان تهران و دیگر مسئولان برگزار شد.

امام جمعه دماوند در این مراسم گفت: نیروی انتظامی به علت کمبود زیرساخت و بزرگی حوزه فعالیت باید جوابگوی کاستیها باشد که نشانگر توقع بسیار مردم از این نهاد و نقش مهم آن در تأمین امنیت و آرامش مردم است.

حجت الاسلام محمد علاء الدینی افزود: نقش نیروی انتظامی در فتنه 88 بسیار موفقیت آمیز بود و با عملکرد موفق نیروی انتظامی در این فتنه هرگونه روزنه امید دشمن به یاس و ناامیدی بدل شد.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ویژه شرق استان تهران نیز در این مراسم گفت: با تقسیمات شرق و غرب استان تهران از سوی فرماندهی ناجا، به طور حتم از هر نظر نگاهی ویژه به این مناطق خواهد شد.

سرهنگ جمال نیکجو ادامه داد: همه امکاناتی که فرمانده ناجا با تدبیر به سایر استانها داده، شرق استان تهران را نیز دربرمی گیرد که به لحاظ جمعیتی و مساحت در ردیف دهم و شانزدهم استانی در سطح کشور قراردارد.

پشتوانه سرمایه مردمی سرمایه عظیم نیروی انتظامی در دماوند است

فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان دماوند نیز در این مراسم بیان داشت: پشتوانه سرمایه مردمی سرمایه عظیم نیروی انتظامی در دماوند است.

رضا ریوندی افزود: خانواده شهدا بهترین پشتوانه برای نظام و نیروی انتظامی هستند و برای ما داشتن پشتوانه مردمی بزرگترین افتخاراست.

فرمانده پیشین انتظامی دماوند نیز در این مراسم تصریح کرد: آنچه آمار امروز فعالیتها از کاهش جرایم در شهرستان نشان می دهد، بی شک نشأت گرفته از تلاش و همدلی نیروهای سختکوش انتظامی و تعامل هر چه بهتر با مردم و مسئولان بوده است.

فرهاد قدسی انهدام باندهای مسلح، مواد مخدر، مزاحمان به نوامیس مردم، تهیه و توزیع مشروبات، سارقان و در مجموع دستگیری هفت هزار و 144 متهم را در مدت تصدی مسئولیت خود بیانگر عملکرد خوب نیروهای سبزپوش انتظامی شهرستان دماوند خواند.

گفتنی است، سرهنگ دوم رضا ریوندی 21 سال سابقه خدمت در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی داشته و دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت انتظامی(دافوس) است که پیش از این جانشین فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دماوند بود و به جای سرهنگ فرهاد قدسی منصوب شد.