۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۱۵

ماه آینده برگزار می شود؛

نشست "دی 8"در خصوص منابع آبی به میزبانی ترکیه

نشست "دی 8"در خصوص منابع آبی به میزبانی ترکیه

نشست کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی(دی هشت)در سطح وزیران برای گفتگو درباره منابع آبی، ماه آینده میلادی در ترکیه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "حریت" چاپ ترکیه نوشت ماه آینده میلادی، شهر استانبول ترکیه میزبان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی موسوم به دی هشت (هشت کشور در حال توسعه) برای گفتگو درباره منابع آبی خواهد بود.

در این اجلاس که در سطح وزیران از تاریخ 3 تا 5 اسفند ماه برگزار خواهد شد، مسائلی همچون منابع آبی، حل مشکلات بین المللی در خصوص آب و پروژه های استفاده بهینه از منابع آبی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

کشورهای ایران، ترکیه ، پاکستان، مالزی، مصر، نیجریه، بنگلاش و اندونزی عضو سازمان همکاری اقتصادی 8 کشور در حال توسعه (دی – هشت) هستند.

