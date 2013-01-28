اعزام کاروان عمره دانشجویی استان سمنان به سرزمین وحی در اوایل سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله چتری عصر دوشنبه در همایش عمره گذاران شهرستان دامغان در سالن اجتماعات منوچهری دامغانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهر اظهار داشت: این تعداد دانشجو در قالب دو کاروان به صورت دانشجویان مجرد و متاهل به سرزمین وحی اعزام می شوند.

وی تصریح کرد: کاروان عمره از استان سمنان ویژه دانشجویان متاهل 15 فروردین و دانشجویان مجرد نیز در 30 فروردین سال آینده به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

معاون حج و زیارت استان سمنان خاطرنشان ساخت: دوره اول اعزام کاروان عمره استان سمنان به ظرفیت سه هزار و 600 نفر از تاریخ سوم بهمن ماه جاری به سرزمین وحی اعزام شدند که این دوره تا هشت اردیبهشت ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

چتری با بیان اینکه در دوره اول اعزام عمره گذاران 27 کاروان از استان سمنان به سرزمین وحی اعزام می شوند افزود: از این تعداد سه کاروان ویژه شهرستان دامغان خواهد بود.

وی به اعزام دوره دوم کاروان عمره از استان سمنان اشاره و اظهار داشت: دوره دوم اعزام این استان از 20 اردیبهشت سال آینده آغاز و تا 16 تیرماه همان سال ادامه خواهد داشت.

معاون حج و زیارت استان سمنان خاطرنشان ساخت: فراخوانی ثبت نام دوره دوم اعزام عمره از این استان اواسط بهمن ماه جاری به صورت رسمی از طریق جراید محلی به ثبت نام شدگان اطلاع رسانی خواهد شد.

چتری گفت: ثبت نام از متقاضیان در دوره دوم شامل افرادی خواهد بود که دارنده فیش های شماره یک تا 300 هستند که باید پس از فراخوانی به دفاتر زیارتی سطح استان مراجعه و نسبت به انجام امر ثبت نامه اقدام کنند.

حجت الاسلام محمد علی آذری یکی از اساتید حوزه علمیه دامغان نیز در این همایش مطالبی در زمینه حج عمره و آشنای زائران با مناسک حج بیان کرد.

بنا بر این گزارش: همایش عمره گذاران دامغانی با دوره های آموزشی شامل مناسک حج و مسائل اجرای آن، باید و نبایدهای حج، مسائل حراستی و امنیتی در حج، آداب سفر و اخلاق این سفر معنوی آشنا شدند.

از شهرستان دامغان در دوره اول اعزام عمره 400 نفر به سرزمین وحی اعزام خواهند شد که تاریخ اعزام این افراد در قالب سه کاروان از تاریخ 10 بهمن ماه جاری آغاز و تا تاریخ دوم فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.