7500 انشعاب غیر مجاز برق در لرستان جمع آوری شد

محمد بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالجاری بیش از هفت هزار و 568 مورد انشعاب غیر مجاز برق در لرستان جمع آوری شده است.

وی بیان داشت: با اقدامات صورت گرفته از این تعداد انشعاب غیر مجاز برق بیش از چهار هزار و 10 مورد به انشعاب قانونی تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان همچنین به تبدیل شبکه های فشار ضعیف برق به کابل های خودنگهدار در این استان اشاره کرد و گفت: در این راستا با اجرای این طرح بیش از هزار و 200 کیلومتر از شبکه فشار ضعیف سیم مسی لرستان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

بحرینی همچنین با اشاره به تست 92 هزار و 378 کنتور عادی و دیماندی توسط کارشناسان شرکت توزیع برق گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون دو هزار و 560 کنتور دستکاری شده و معیوب در لرستان شناسایی شده است.

وی همچنین از شناسایی و تعویض هزار و 140 دستگاه کنتوربرق راکد در استان لرستان خبر داد.