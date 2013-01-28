ایران پرچمدار حرکت بیداری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان با شیخ عبدالامیر قبلان نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان ملاقات و ضمن تبریک سالروز ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام (ص)، در خصوص تحولات منطقه و لبنان گفتگو کرد.

شیخ عبدالامیر قبلان در این ملاقات ضمن تأکید بر جایگاه بارز جمهوری اسلامی ایران در منظقه و جهان اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران نقش بارزی در بیداری ملت‌های منطقه داشته و به عنوان پرچمدار حرکت بیداری اسلامی به شمار می‌رود.

نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، مردم ایران را مردمی با کرامت دانست که پرچم عدالت خواهی در جهان را برافراشته و به دنبال مبارزه با ظلم و شرارت در دنیا هستند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان نیز ضمن تأکید بر حفظ و تقویت وحدت و انسجام میان مسلمانان با یکدیگر و مسلمانان با مسیحیان اظهار داشت: پیروان حقیقی ادیان‌الهی همواره به دنبال وحدت با یکدیگر بوده و در شرایط کنونی، حفظ وحدت بیش از هرزمان دیگری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

رکن‌آبادی با اشاره به تحولات سوریه اظهار داشت: روند امور در سوریه به سمت حل بحران در حرکت بوده و جمهوری اسلامی ایران نیز تمام تلاش خود را برای پیشبرد راه حل سیاسی به کار بسته است.

