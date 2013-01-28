  1. سیاست
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۳۳

قبلان:

ایران پرچمدار حرکت بیداری اسلامی است

ایران پرچمدار حرکت بیداری اسلامی است

نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان ضمن تأکید بر جایگاه بارز جمهوری اسلامی ایران در منظقه و جهان اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران نقش بارزی در بیداری ملت‌های منطقه داشته و به عنوان پرچمدار حرکت بیداری اسلامی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان با شیخ عبدالامیر قبلان نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان ملاقات و ضمن تبریک سالروز ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام (ص)، در خصوص تحولات منطقه و لبنان گفتگو کرد.

 شیخ عبدالامیر قبلان در این ملاقات ضمن تأکید بر جایگاه بارز جمهوری اسلامی ایران در منظقه و جهان اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران نقش بارزی در بیداری ملت‌های منطقه داشته و به عنوان پرچمدار حرکت بیداری اسلامی به شمار می‌رود.
 
نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، مردم ایران را مردمی با کرامت دانست که پرچم عدالت خواهی در جهان را برافراشته و به دنبال مبارزه با ظلم و شرارت در دنیا هستند.
 
سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان نیز ضمن تأکید بر حفظ و تقویت وحدت و انسجام میان مسلمانان با یکدیگر و مسلمانان با مسیحیان اظهار داشت: پیروان حقیقی ادیان‌الهی همواره به دنبال وحدت با یکدیگر بوده و در شرایط کنونی، حفظ وحدت بیش از هرزمان دیگری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
 
رکن‌آبادی با اشاره به تحولات سوریه اظهار داشت: روند امور در سوریه به سمت حل بحران در حرکت بوده و جمهوری اسلامی ایران نیز تمام تلاش خود را برای پیشبرد راه حل سیاسی به کار بسته است.
 
کد مطلب 1803027

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