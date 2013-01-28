بهترین دانشگاهها در جذب هیات علمی/ دشمن برای دانشگاهها برنامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عصر امروز در چهارمین نشست روسای دانشگاه‌ها ، پژوهشگاه‌ها و پارک‌ های علم و فناوری که در دانشگاه علوم انتظامی برگزار شد، افزود: انقلاب دو عامل موثر داشت یکی انسجام وحدت و دیگری تبعیت از رهبری بود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در طول انقلاب دشمن این دو عامل را هدف قرار داده است، اظهار داشت: آنها به دنبال این هستند که تبعیت ملت را از رهبری بگیرند و این کار را مستمرا انجام می‌دهند و موضوع دوم ایجاد انشقاق بین آحاد ملت ایران است. باید مراقب این دو موضوع بود و در کارهای روزمره آن را فراموش نکرد.

دانشجو با بیان این مطلب که انقلاب اسلامی یک انقلاب معنوی و فرهنگی است خاطرنشان کرد : ما هنوز هم در انقلاب هستیم و پیروزی انقلاب یک مرحله از آن بود که باید ماهیت آن حفظ شود. دانشگاه یکی از اصلی‌ترین نهادهای فرهنگی کشور است و از اثرگذارترین این نهادها بر فرهنگ جامعه است. اگر درون دانشگاه فرهنگ غربی رایج شود در جامعه هم فرهنگ غربی رایج می‌شود اگر در دانشگاه نگاه توحیدی رایج شود در جامعه هم نگاه توحیدی رایج می‌شود.

وی با بیان این مطلب که دانشگاه اصلی‌ترین نهاد علمی کشور است، یادآور شد: علم و دانش در دانشگاه‌ها باید در جهت رفع نیازهای کشور باشد.



دو هدف غرب برای دانشگاه‌های کشور

دانشجو، با تاکید بر اینکه غرب دو هدف اصلی را در دانشگاه‌ها دنبال می‌کند، خاطر نشان کرد: این دو هدف شامل ترویج فرهنگ غربی و طراحی فرایند آموزش در درون دانشگاه‌ها است که کمتر به این مسئله پرداخته شده است. غرب می‌خواهد با این کار وابستگی فرهنگی و علمی ایجاد کند و اگر این کار را انجام دهد دیگر نیاز به لشکرکشی به آن کشور ندارد.

وزیر علوم با بیان اینکه ما باید به دنبال دینی کردن فلسفه آموزش عالی و دانشگاه در کشورمان باشیم، اضافه کرد: اگر قرار است این کار را انجام دهیم باید دانشگاه‌ها را متحول کنیم. اگر توانستیم درون دانشگاه تحول فرهنگی و علمی ایجاد کنیم آن وقت آموزش عالی و دانشگاه را دینی کرده‌ایم.

وزیر تحول فرهنگی در دانشگاه‌ها را به معنی رایج شدن فرهنگ ایرانی اسلامی در درون دانشگاه‌ها دانست و گفت: آیا این تحول ایجاد شده است؟ برخی به ما می‌گویند چرا دنبال این هستید و برخی صدایشان در می‌آید که با این مسائل چکار دارید؟

دانشجو با طرح این سوال که آیا نباید دغدغه دین داشت؟ به تحول علمی در درون دانشگاه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: باید تحقیقات دانشگاهی در جهت رفع مشکلات درون کشور انجام شود و ما ارزش و ارتقاء را به گونه‌ای باید تدوین کنیم که این جهت را به ما ارائه دهد. ما مسئولیت داریم این کار را انجام دهیم.

وزیر علوم تاکید کرد: جهت گیری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و تولیدات علمی باید در راستای منافع کشور و حل مشکلات کشور باشد اگر این مسئله ایجاد شود تحول علمی رخ داده است.

وی اضافه کرد: در غرب ارزش‌هایی ایجاد می‌شود تا ما آنها را کپی کنیم برای اینکه دانشگاه‌های ما تحول علمی نداشته باشند.

اسلامی کردن دانشگاه‌ها از اصلی ترین برنامه‌های وزیر علوم



دانشجو به برنامه‌ای که به مجلس شورای اسلامی در زمان قبول مسئولیت وزارت اشاره کرد و گفت: اصلی‌ترین برنامه من که به مجلس شورای اسلامی ارائه کردم اسلامی کردن دانشگاه‌ها و جهت دهی تحقیقات در راستای رفع مشکلات کشور بود و تاکنون نیز سفت و سخت پای این کار ایستاده‌ام. معتقد و متعهد به این مسئله هستم چرا که رای اعتماد مجلس را بر مبنای برنامه‌ای که ارائه دادم، دریافت کردم.

وزیر علوم ادامه داد: تا زمانی که هستم در مسیر تحول فرهنگی و علمی حرکت می‌کنم. اگر امروز هم وزارت علوم مورد تهدید، تحریم و اهانت قرار می‌گیرد و دانشمندان ترور فیزیکی و شخصیتی می‌شوند به دلیل این دو تعهد است. غرب چنین وزارت علومی را نمی‎‌خواهد و بنابراین هر روز با تحریم دانشگاه‌ها و انتشارات و یا هر مسئله دیگری فضاسازی می‌کند.



رتبه جهانی ایران در تولید علم

وی در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت‌های پژوهشی صورت گرفته در حوزه‌های علمی اشاره کرد و گفت: در سال 2013 رتبه ما در ISI با تولید 809 مقاله شانزدهم شد.

دانشجو با تاکید بر هدفمند کردن مقالات و پایان نامه‌ها خاطر نشان کرد: هدفمند کردن مقالات و پایان نامه‌ها باید جز اصلی‌ترین کارهای دانشگاه‌ها قرار گیرد همچنین در جهت تنوع بخشی منابع مالی دانشگاه‌ها اهتمام داشته باشند که انعقاد قرارداد با حوزه کاربرد را در اولویت کاری خود قرار دهند.

وزیر علوم همچنین توصیه کرد که دانشگاه‌ها در شبکه علمی کشور حضور فعالی داشته باشند و از امکانات دانشگاه‌ها به صورت بهینه استفاده کنند.



توضیح وزیر علوم در زمینه ابهامات آموزشی

وی همچنین به بیان ابعاد آموزشی و ابهاماتی که در در پذیرش دانشجو مقطع دکتری وجود دارد، اشاره کرد و ادامه داد: متقاضیان دوره های دکتری به 4 طریق در دانشگاه‌ها پذیرش می شوند از طریق آئین نامه استعداد درخشان، آئین نامه بورس، پردیس های خودگردان و آزمون دکترای نیمه متمرکز که به تازگی به دنبال آئین نامه بورس دستگاههای اجرایی هستیم که دستگاههای اجرایی بتوانند ارتقای علمی کارکنان خود را با پرداخت هزینه برای دوره دکترای معرفی کنند.



بهترین و بدترینها در حذب هیات علمی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر افزایش جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها اظهار داشت: تلاش خود را در این زمینه افزایش دهید.



وی به دانشگاه‌هایی که در جذب اعضای هیات علمی خوب و بد عمل کرده بودند اشاره کرد و یادآور شد: دانشگاه اراک 13 نفر عضو هیات علمی پذیرش کرده که انتظار من از این دانشگاه پذیرش 100 عضو هیات علمی بود.



دانشجو اضافه کرد: دانشگاه امام خمینی 28 نفر، صنعتی کرمان 3 نفر، دانشگاه جهرم یک نفر، دانشگاه خوارزمی 1 نفر که با توجه به اینکه حقوق تمام این اعضای هیات علمی پرداخت می‌شود انتظار ما جذب بیش از این بود.

وی اعلام کرد : دانشگاه پیام نور با جذب 1367 عضو هیات علمی و دانشگاه تهران با جذب بیش از 250 نفر عضو هیات علمی از دانشگاه‌هایی بودند که در این زمینه خوب عمل کردند.

وزیر علوم گفت: باید این آمارها تا آخر سال افزایش یابد و 2، 3 برابر شود. ما اکنون 14 هزار عضو هیات علمی استخدام کردیم که باید 10 هزار نفر دیگر نیز تا پایان برنامه پنجم استخدام شوند.

برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها

دانشجو، با تاکید بر برگزاری کرسیهای آزد اندیشی در دانشگاه ها افزود: باید کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها برگزار شود و دراین راه باید موانع را از پیش پای کرسی ها برداریم . کرسی ها فرصت هستند نه تهدید.

وی خطاب به مسئولان دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: با تشکل ها تعامل داشته باشید و با خانواده دانشجویان ارتباط و تعامل داشته باشید.



لزوم هوشیاری دانشگاهها

وزیر علوم به بحث انتخابات اشاره کرد و دراین باره گفت: هوشیار باشید دشمن برای دانشگاه‌ها برنامه دارد و قصد دارد از کمبودها سواستفاده کند. اجازه ندهید جدول دشمن حتی یک خانه‌اش توسط دانشگاه‌ها پر شود. دشمن از کمبود صنفی سواستفاده می‌کند. دانشجویان باید تحملشان را افزایش دهند و روسای دانشگاه نیز با دانشجویان مدارا کنند.

دانشجو، به فتنه سال 88 اشاره کرد و یادآور شد: برخی قصد داشتند این فتنه را داستان جلوه دهند و برخی می خواستند فتنه را تطهیر کنند. حواستان باشد که در این مسئله دچار تفریط و افراط نشوید. باید عوامل و مولفه‌های فتنه را بشناسید تا بصیرتمان افزایش یابد.



دانشگاه سکوی تبلیغاتی نیست

وی همچنین سئوالاتی در رابطه با فتنه 88 طرح کرد و خاطر نشان کرد: بعد از هشداری که مردم و مقام معظم رهبری دادند برخی انتخابات آزاد را دنبال می‌کنند. دانشگاه سکوی تبلیغاتی نیست. هیچ کس نمی‌تواند از دانشگاه برای سکوی انتخاباتی فرد یا حزبی استفاده کند.



دانشجو همچنین تاکید کرد: شان دانشگاه در این نیست ما قوانین جدیدی در این زمینه وضع نکردیم اما دقتمان را بیشتر می کنیم چرا که دشمن در این زمینه برنامه ریزی دارد. دانشگاه محل میتینگ تبلیغاتی نیست هر کس این کار را انجام دهد باید طبق مقررات با وی برخورد کرد و جای هیچ مسامحه ای ندارد.