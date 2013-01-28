انقلاب ایران الگوی بیداری اسلامی بسیاری از کشورها شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم دهه فجر و ویژه برنامه گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی عصر دوشنبه با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی مسئول ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین، سید رضا طباطبایی بخشدار مرکزی این شهرستان و عده ای دیگر از مسئولان شهرستان ورامین در اداره آموزش و پرورش آغاز شد.

مجتبی عرب عامری مدیر کمیته دانش آموزی در این مراسم ضمن برشمردن برنامه های این کمیته اظهار داشت: تمامی تلاش مسئولان این کمیته برگزاری مناسب برنامه های دهه مبارک فجر است و در این راستا حدود 100 برنامه طراحی شده است که این برنامه ها نسبت به سال گذشته رشد کمی و کیفی فراوانی داشته است.

پیام دهه فجر ایستادگی و استقامت است

امام جمعه منطقه خیرآباد ورامین نیز در این مراسم گفت: گرامیداشت دهه فجر، گرامیداشت عزت ملت ایران در سایه رهبری امام(ره) و پیام آن ایستادگی و استقامت است و مردم ایران اسلامی توانستند با تکیه بر این دو امر مهم در مقابل رژیم منحوس پهلوی به پیروزی دست یابند.

حجت الاسلام جعفر محسن زاده افزود: مردم ایران اسلامی ثابت کردند که در سایه وحدت، همدلی و یکپارچگی می توانند به پیروزیهایی دست یابند که شاید در اذهان بسیاری از افراد ناممکن به نظر آید.

وی بیان داشت: انقلاب اسلامی ملت ایران نه تنها موجب آزادی ایران از چنگ استکبار شد، بلکه به عنوان الگویی عملی، زمینه بیداری اسلامی بسیاری از کشورها را نیز فراهم ساخت و امروز ملتهای مسلمان و آزادیخواهان جهان آرمانها و شعارهای انقلابی ملت ایران را به عنوان الگوی خود برگزیده اند و با تأسی از آنها، راه سعادت و آزادی خود را در پیش گرفته اند.

امام جمعه منطقه خیرآباد ورامین ادامه داد: امید است، در سایه برگزاری پرشکوه ویژه برنامه های ایام الله دهه فجر و حضور پرشور مردم در این مراسم به خصوص راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن، توطئه های دشمنان ایران در ایجاد فاصله میان مردم و نظام خنثی شود.

رئیس کمیته دانش آموزی ستاد دهه فجر ورامین نیز در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه های این کمیته گفت: جلسات منظم و مداومی با پیگیریهای معاونت پرورشی در آموزش و پرورش با موضوع دهه فجر برگزار شد که خروجیهای مطلوبی داشت.

وی افزود: کمیته دانش آموزی هفته قبل از دهه فجر را هفته استقبال نامگذاری و مدارس را آذین بندی کرده و بنرهایی با موضوع دهه فجر بر سردرب مدارس نصب شده و مراسم آغازین دهه مبارک فجر به میزبانی آموزش و پرورش با حضور مسئولین ادارات و نهادها برگزار شد.

تشریح برنامه های کمیته دانش آموزی ستاد دهه فجر ورامین

عرب عامری با تشریح برنامه های کمیته دانش آموزی تصریح کرد: استقبال از کاروان نمادین حضرت امام(ره) و نواختن گلبانگ انقلاب اسلامی در کلیه مدارس در 11 بهمن، برگزاری مراسم میهمانی لاله ها در 19 بهمن، هماهنگی حضور دانش آموزان و فرهنگیان در مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه ورامین و خیرآباد در 13 و 20 بهمن، برگزاری نشست بصیرتی و تحلیلی در مدارس، دیدار با ائمه جمعه منطقه، دیدار با خانواده معظم شهدا، برپایی نمایشگاه معرفی مشاغل و برگزاری مسابقه مقاله نویسی، کتابخوانی و سخنان بصیرتی مقام معظم رهبری و برگزاری مسابقات ورزشی ویژه دهه فجر در سطح مدارس بخشی از این برنامه هاست.

وی جشنواره استانی فجر سلامت ویژه کارکنان، دانش آموزان و اولیا در 16، 17 و 18 بهمن ماه در گلزار شهدای گمنام، برپایی نمایشگاه کتاب، اقلام قرآنی و فرهنگی، دستاوردها و توفیقات دانش آموزان و فرهنگیان، تهیه یک ویژه نامه یک برگی A4، پخش فیلم روح الله در مدارس، برگزاری نمایشگاه عکس از بیعت تا رحلت، ارسال پیامک به مدیران و فرهنگیان، تهیه و نصب بنرهای ویژه دهه فجر در سطح شهر، اجرای نقاشی همگانی با موضوع فجر، تجلیل از مدارس برتر، همکاران و دانش آموزان حافظ کل قرآن و نخبگان و برگزاری سرود همسرایان فجر در یوم الله 22 بهمن را بخش دیگری از برنامه های این کمیته خواند.

رئیس آموزش و پرورش ورامین برگزاری مسابقات فرهنگی، قرآنی و هنری یادواره سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، برگزاری نشست روشنگری با موضوع اقتصاد مقاومتی، برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب، گفتمان جوان و انقلاب اسلامی، همایش رسالت و منزلت زن، اجرای طرح مشکوه دختران، برگزاری مسابقه قرآن بخوان هدیه بگیر، مسابقه طراحی پرچم امت واحده اسلامی، برگزاری مسابقه سرنوشت سران ساقط شده در غالب ماکت و آدمک و برگزاری صبحگاه مشترک را از دیگر برنامه های طراحی شده دهه مبارک فجر دانست.

برگزاری نشستهای متعدد تخصصی عفاف و حجاب

وی گفت: برپایی نمایشگاه در مدارس مجری حجاب برتر، برگزاری نشستهای متعدد تخصصی عفاف و حجاب، برگزاری نمایشگاه مسابقه عکاسی از عملکرد مدارس در دهه فجر، تزئین اداره، برگزاری مسابقه شعارنویسی در سطح مدارس روی پارچه های سه متری، برگزاری مسابقه عکاسی از راهپیمایی 22 بهمن، برگزاری مسابقه پیام کوتاه با موضوع انقلاب و بیانات رهبری، تجلیل از خانواده شهدای ایام الله دهه فجر، اعزام پسران به اردوی راهیان نور، رونمایی از عکس 30 شهید، برگزاری مسابقه والیبال در سالن حضرت رقیه(س) و سالن شهید رجایی نیز برای این ایام در نظر گرفته شده است.

عرب عامری که کمیته تحت نظرش چند سال است کمیته برتر ستاد دهه فجر می شود، افزود: برگزاری مسابقه فوتسال در سالن شهید رجایی، مسابقه طناب کشی ابتدایی در سالن شهید رجایی و برپایی ایستگاه صلواتی در کانون هدایت دیگر برنامه های کمیته دانش آموزی است.

گفتنی است، همزمان با ایام الله دهه فجر، بیش از دو هزار و 500 برنامه فرهنگی در شهرستان ورامین برگزار می شود.