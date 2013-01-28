کارخانه آسفالت جدید شهرداری دامغان افتتاح می شود

مسلم نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کارخانه آسفالت جدید دامغان افتتاح می شود، اظهار داشت: این کارخانه به ظرفیت اسمی 160 تن با اعتبار 11 میلیارد ریال اعتبار از سوی شهرداری خریداری و راه اندازی خواهد شد.

وی به دیگر طرح های قابل افتتاح و بهره برداری شهرداری دامغان در ایام الله دهه فجر اشاره داشت و افزود: افتتاح و بهره برداری از پارک ولیعصر به وسعت هفت هزار مترمربع، راه اندازی سازمان اتوبوسرانی شهرداری با 10 دستگاه اتوبوس درون شهری و راه اندازی بلوار ولایت و خیابان دسترسی به بیمارستان ولایت از مهمترین طرح های قابل افتتاح و بهره برداری شهرداری دامغان در ایام الله دهه مبارک فجر خواهد بود.

شهردار دامغان، راه اندازی تلویزیون شهری و نصب تابلوهای راهنما جهت تعیین مسیر مسافران و شهروندان دامغانی را از دیگر اقدامات این شهرداری عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: برای افتتاح و بهره برداری از این طرح ها 20 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات عمرانی شهرداری هزینه کرد.

وی یادآور شد: شهرداری دامغان برای ایجاد و راه اندازی سازمان اتوبوسرانی شهری این شهر با کسب مجوز از سازمان شهرداری های وزارت کشور و خرید 10 دستگاه اتوبوس سه میلیارد و 500 میلیون ریال سرمایه گذاری کرد که بخشی از هزینه خرید این اتوبوس ها را دولت به عنوان سوبسید پرداخت کرده است.

نصرتی در خاتمه گفت: توسعه و آبادانی شهر دامغان، خدمات رسانی بهتر به شهروندان، جذب هرچه بهتر گردشگران و توریست از جمله اهداف مهم اجرای طرح های عمرانی از سوی شهرداری دامغان است.