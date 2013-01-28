۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۱۳

با 11 میلیارد ریال اعتبار/

کارخانه آسفالت جدید شهرداری دامغان افتتاح می شود

دامغان–خبرگزاری مهر: شهردار دامغان از افتتاح و بهره برداری رسمی کارخانه آسفالت جدید این شهر در دهه مبارک فجر امسال خبر داد.

مسلم نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کارخانه آسفالت جدید دامغان افتتاح می شود، اظهار داشت: این کارخانه به ظرفیت اسمی 160 تن با اعتبار 11 میلیارد ریال اعتبار از سوی شهرداری خریداری و راه اندازی خواهد شد.

وی به دیگر طرح های قابل افتتاح و بهره برداری شهرداری دامغان در ایام الله دهه فجر اشاره داشت و افزود: افتتاح و بهره برداری از پارک ولیعصر به وسعت هفت هزار مترمربع، راه اندازی سازمان اتوبوسرانی شهرداری با 10 دستگاه اتوبوس درون شهری و راه اندازی بلوار ولایت و خیابان دسترسی به بیمارستان ولایت از مهمترین طرح های قابل افتتاح و بهره برداری شهرداری دامغان در ایام الله دهه مبارک فجر خواهد بود.

شهردار دامغان، راه اندازی تلویزیون شهری و نصب تابلوهای راهنما جهت تعیین مسیر مسافران و شهروندان دامغانی را از دیگر اقدامات این شهرداری عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: برای افتتاح و بهره برداری از این طرح ها 20 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات عمرانی شهرداری هزینه کرد.

وی یادآور شد: شهرداری دامغان برای ایجاد و راه اندازی سازمان اتوبوسرانی شهری این شهر با کسب مجوز از سازمان شهرداری های وزارت کشور و خرید 10 دستگاه اتوبوس سه میلیارد و 500 میلیون ریال سرمایه گذاری کرد که بخشی از هزینه خرید این اتوبوس ها را دولت به عنوان سوبسید پرداخت کرده است.

نصرتی در خاتمه گفت: توسعه و آبادانی شهر دامغان، خدمات رسانی بهتر به شهروندان، جذب هرچه بهتر گردشگران و توریست از جمله اهداف مهم اجرای طرح های عمرانی از سوی شهرداری دامغان است.

