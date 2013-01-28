ششمین شکست متوالی دانشگاه آزاد/ پتروشیمی برد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام در چارچوب هفته هفدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور میزبان دانشگاه آزاد بود و موفق شد این تیم را با نتیجه 82 بر 69 شکست دهد. این شانزدهمین برد مهران حاتمی در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر بود.

دانشگاه آزاد در حالی نتیجه دیدار برابر پتروشیمی را واگذار کرد که طی پنج هفته گذشته نیز نتایج دیدارهای خود را واگذار کرده بود.

دیدار تیم‌های پتروشیمی بندرامام و دانشگاه آزاد آخرین دیدار از هفته هفدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود. پیش از این دیدار تیم‌های فولاد ماهان، شهرداری گرگان، همیاری زنجان و مهرام تهران در مصاف با صنایع پتروشیمی بندرامام، البدر بندر کنگ، استقلال زرین قشم و نفت سپاهان صاحب برتری شده بودند.

مرحله برگشت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز پنجشنبه با برگزاری دیدارهای هفته هجدهم (نهم دور برگشت) به پایان می‌رسد.