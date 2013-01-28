اعتراف کیف قاپی که با کمک شهروندان دستگیر شده بود به 10 فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار نورائی اظهار داشت: یکی از شهروندان هنگام تردد در کنار خیابان و در حال مکالمه با تلفن همراه خود بود که از سوی موتورسوار کیف قاپ مورد حمله قرار گرفته و تلفن همراه وی به سرقت می رود، در همین زمان تعدادی از رهگذران و شهروندان که در محل حاضر بودند متوجه موضوع شده و فردی را که تلفن همراه این زن شهروند را ربوده بود، دستگیر کردند.

این مسئول گفت: دقایقی بعد یکی از شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس گرفته و موضوع را بیان کرد سپس ماموران کلانتری چهاردانگه در محل حاضر و سارق را که مردم دستگیر کرده بودند، به همراه مالباخته و چند تن از شهروندان شاهد به کلانتری دلالت دادند، دو تن از شهروندان که سارق را دیده بودند به ماموران می گویند که هنگام تردد در محل متوجه سارق شده و درست زمانی که می خواست تلفن همراه این زن را به سرقت ببرد او را دستگیر کرده اند.

وی عنوان کرد: متعاقب آن، زن مالباخته به ماموران ماجرا را توضیح داده و از سارق شکایت می کند که پس از بازرسی بدنی از سارق، تلفن همراه وی کشف و پس از صورتجلسه به وی بازپس داده شد، متهم در بازجویی های پلیس به 10 فقره سرقت کیف قاپی و موبایل قاپی اعتراف کرده و پس از تکمیل پرونده برای تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی شهرستان منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر در پایان ضمن هشدار به شهروندان در خصوص سرقت های کیف قاپی و موبایل قاپی گفت: شهروندان باید دقت داشته باشند که هنگام تردد در خیابان از مکالمه با تلفن همراه پرهیز کرده و در صورتی نیاز به محلی مطمئن رفته و در حالت سکون و آرامش به گفتگو بپردازند چرا که هنگام راه رفتن بخصوص در جهت موافق مسیر تردد خودروها این امکان وجود دارد که سارقان با قاپیدن کیف و یا تلفن همراه آنها اقدام به فرار کنند.

کشف انواع دارو و پودر بدنسازی قاچاق در اسلامشهر



فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر اظهار داشت: در پی اخبار و اصله از منابع مخبرین مبنی بر اینکه فردی به هویت در منزل شخصی خود در اسلامشهر اقدام به تهیه و ساخت غیر مجاز و تقلبی داروهای پروتئینی و انرژی زا می کند بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ پاسدار نورائی افزود: با هماهنگی دستگاه قضائی، مأموران پلیس آگاهی در یک عملیات ضربتی متهم را دستگیر و در بازرسی از منزل وی، صد پاکت مواد اولیه ساخت داروهای انرژی زا، دو هزار عدد انواع آمپول های هورمونی، 87 بسته انواع مختلف دارو وقرصهای بدنسازی، 62 کیلوگرم پودر بدنسازی و 87 عدد انواع قوطی خالی جهت پر کردن مواد انرژی زا و دستگاه های بسته بندی و پرس کردن ظروف و ... کشف و ضبط شد.

این مسئول ادامه داد: در بازجویی از متهم با توجه به دلایل و مدارک مستند لب به اعتراف گشود و گفت: اقدام به ساخت داروهای پروتئینی و انرژی زای می کردم و پس از بسته بندی و پلمپ با برچسبهای خارجی به باشگاه های بدنسازی و برخی داروخانه ها می فروختم، در این راستا پرونده تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

دستگیری 5 سارق حرفه ای و کشف 26 فقره سرقت منزل در غرب استان تهران

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران اظهار داشت: در پی ارجاع یک فقره پرونده بهمراه یک نفر متهم به سرقت منزل، از کلانتری11 مرکزی به پلیس آگاهی استان، پیگیری پرونده به ماموران اداره مبارزه با سرقت این پلیس محول شد که متهم در بازجویی های فنی و تخصصی بعمل آمده در پلیس آگاهی لب به اعتراف گشود و از 10 فقره سرقت منزل در نقاط مختلف سطح شهرستانهای شهریار ورباط کریم پرده برداشت.

سرهنگ منصور خدادادی گفت: در این رابطه با پیگیری ماموران مالباختگان که در مراکز انتظامی نیز تشکیل پرونده داده بودند شناسایی شدند، همچنین ارزش کل اموال مسروقه 600 میلیون ریال برآورد شده است و متهم نیز با دستور مقام قضایی روانه زندان شد.

این مسئول در ادامه به دستگیری چهار متهم دیگر از همدستان متهم ردیف اول در شهرستانهای ملارد و شهریار به اتهام سرقت منزل توسط ماموران پلیس آگاهی استان اشاره کرد و ادامه داد: با توجه انکار هرگونه سرقت ازسوی متهمان، به دستور مقام قضایی جهت تحقیقات تکمیلی متهمان تحویل ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی شدند.



سرهنگ خدادادی افزود : متهمان در بازجوییهای مستمر بعمل آمده چاره ای جز اعتراف به اعمال بزه کارانه خود نداشتد و از 16 فقره سرقت منزل در شهر اندیشه و شهریار پرده برداشتند که در این رابطه با تلاش ماموران مالباختگان نیز شناسایی شدند ، ارزش اموال مسروقه 400 میلیون ریال برآورد شده است و این متهمان نیز با دستور مقام قضایی و با صدور قرار روانه زندان شدند.

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران در خاتمه ضمن تاکید بر عزم جدی واحدهای مختلف پلیس این استان جهت پیشگیری از وقوع جرم و احقاق حقوق شهروندان خاطرنشان کرد: بدین ترتیب با دستگیری پنج سارق منزل و دو مالخر راز 26 فقره سرقت منزل کشف شده و متهمان نیز به مجازات اعمال مجرمانه خود رسیدند.

آگهی استخدام نیرو در غرب استان تهران به مناسبت دهه مبارکه فجر

فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران به منظور تأمین نیروی انسانی مرد مورد نیاز خود از بین جوانان متعهد، مومن و کارآمد به صورت پیمانی پنج ساله انتظامی در مقاطع افسری و درجه داری از طریق آزمون ورودی و دیگر مراحل شامل مصاحبه ، معاینات پزشکی و ... با شرایط مندرج در این آگهی، استخدام می کند.

شرایط عمومی استخدام شامل اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه و آمادگی فداکاری در راه اهداف آنها، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران، عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی در زمان تقاضای استخدام، عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی، نداشتن سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد به موادمخدر، داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی لازم برای خدمت مورد نظر و داشتن سلامت و توانائی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر است.

همچنین شرایط استخدام در مقطع درجه داری شامل مدرک تحصیلی دیپلم، حداقل سن 18 و حد اکثر 23 سال، حداقل معدل 14، حداقل قد 170 سانتیمتر با کلیه گرایشها و در مقطع افسری مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالا، کاردانی 25 سال، کارشناسی 27، کارشناسی ارشد 28، دکتری عمومی 30 و دکتری تخصصی 33 سال با حداقل معدل 13 به بالا و حداقل قد 170 سانتیمتر در رشته های تحصیلی مورد نیاز ناجا است.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر از چگونگی جذب، می توانند به هسته گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران واقع در شهرستان شهریار، شهرک اداری، بلوار دولت، بعد از فرمانداری مراجعه کنند.