بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی ورامین با امام(ره) تجدید بیعت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین آمده است:

"سی و چهار سال پرافتخار از پیروزی انقلاب اسلامی ملتی که زیر علم سید علمدار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه انقلاب کرده می گذرد، انقلابی که توانست در مقابل رژیم مستبد و خونخوار 2500 ساله شاهنشاهی که تحت حمایت قدرتهای استکبار جهانی قرار داشت، به پیروزی برسد.

انقلابی که تعجب جهانیان را برانگیخت و همه نظرها را متوجه خود کرد و در تحلیل و تفسیر بسیاری از تحلیل گران سیاسی تغییرات اساسی به وجود آورد.

انقلابی که با درس گرفتن از اسلام ناب محمدی(ص) و با امید به آینده ای روشن در ایران اسلامی و با شهادت مظلومانه آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی فرزند ارشد حضرت امام(ره) شروع شد، انقلابی که بیداری ملتهای مسلمان و جنبشهای ضد سرمایه داری ملتهای غربی، به انزوا کشیده شدن استکبار جهانی، پیروزی در جنگ نظامی، رشد روز افزون علمی، صنعتی و نظامی ایران اسلامی و توانمندی در جنگ الکترونیکی و به حول قوه الهی پیروزی در جنگ اقتصادی از نتایج و ثمرات آن شمرده شده است.

انقلابی که در انتهای افق درخشان آن، حکومت جهانی حضرت مهدی آل محمد(عج) قرار دارد و رهبر حکیم و خردمند آن فرموده است که امید دارم این انقلاب، یک انقلاب جهانی بشود و مقدمه­ای برای ظهور بقیه الله ارواحنا الفداه باشد.

بنابراین دهه فجر انقلاب اسلامی ایران یک فرصت برای هر خردمندی است، فرصتی که خداوند حکیم در اختیارمان قرار داده است تا یک بار دیگر عملکردمان را بازبینی کنیم، داشته هایمان را بشماریم و شکرگزاری کنیم و برای رسیدن به نداشته هایمان برنامه ریزی کنیم.

دهه فجر فرصت بازشناسی خود و اندیشیدن درباره کسانی است که جان خود را فدا کردند، علما و مراجع بزرگی که در همه مراحل از نهضت امام(ره) و انقلاب اسلامی مردم ایران حمایت کردند تا بتوانیم در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی سعادتمندانه زندگی کنیم.

بسیج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین با گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، ضمن دعوت از امت حزب الله و دانشگاهیان در مراسم غرور آفرین و حماسه ساز راهپیمایی 22 بهمن، اعلام می دارد که جامعه دانشگاهی با بصیرت و هوشمندی تحت رایت بزرگ علمدار بسیجی کشورمان، قائد عظیم الشأن، حضرت آیت الله خامنه ای راه پرافتخار معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و شهدای راه فضیلت و آزادگی را ادامه داده و فریاد برمی آورد:خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست.

شکارچی غیرمجاز در فیروزکوه به دام افتاد

فرمانده انتظامی فیروزکوه از بازداشت یک شکارچی غیر مجاز توسط مأموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضا واحدی گفت: مأموران انتظامی این شهرستان هنگام گشتزنی در محدوده منطقه حفاظتی حیوانات، به راننده یک دستگاه خودرو مشکوک شدند.

وی گفت: مأموران بلافاصله برای بررسی موضوع وارد عمل شدند که راننده فرار کرد، اما با تلاش مأموران بازداشت شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو لاشه یک رأس بز کوهی کشف شد، افزود: با اعمال نظر کارشناسان محیط زیست و مشخص بودن محل اصابت گلوله بر روی بدن حیوان، متهم به بزه ارتکابی اعتراف کرد و با هماهنگی مقام قضایی، لاشه مکشوفه تحویل عوامل محیط زیست شد.