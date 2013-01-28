به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان بوشهر از مصالحه و سازش 98 درصد پروندهای ارجاعی توسط مددکاران استان در 10 ماهه سال جاری خبر داد.

سرهنگ خضری معاون اجتماعی پلیس بوشهر در تشریح این خبر اظهار داشت: در 10 ماهه سال جاری تعداد سه‌هزار و 355 پرونده برای مصالحه و سازش به دوایر اجتماعی کلانتری‌ها ارجاع داده شده است که از این تعداد فقط 2درصد به مراجع قضایی ارجاع داده شد. این میزان مصالحه نشان‌دهنده تلاش و پشتکار مددکاران کلانتری‌ها است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد مرکز مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان افزود: کارشناسان مرکز مشاوره به صورت مستمر در مراکز آموزشی شهر بوشهر حضور فعال داشته و از طریق دانش‌آموزان با جدیدترین آسیب‌های تهدید کننده آنها آشنا می‌شوند. مشاوران از طریق آموزش راهکارهای لازم را به دانش‌آموزان می‌دهند که این طرح مورد استقبال مربیان و اولیاء قرار گرفته است.

توزیع 10هزار تن برنج در بهمن و اسفند در استان بوشهر



استاندار بوشهر گفت: 10 هزار تن برنج برای ماه‎های بهمن و اسفند در استان بوشهر توزیع می‏ شود.این میزان برنج پیرو مصوبات استانداری تامین شده و در فاز روزهای آینده پنج هزار تن در سطح استان توزیع خواهد شد.

فریدون حسنوند تصریح کرد: هم اکنون ده‌ها هزار تن برنج با ارز مرجع در گمرک وجود دارد که کار ترخیص آن انجام شده و آماده ورود به بازار است. برنج در شهرستان‎ها در اختیار فرمانداران قرار می‎گیرد و که باید با هماهنگی صنعت، معدن و تجارت و با نظارت تعزیرات حکومتی توزیع شود.

استاندار بوشهر تاکید کرد: در بحث وارد کردن برنج آزاد در مرحله اول برای استان بوشهر، مرحله دوم استان‎های همجوار مرحله سوم برای سایر کشور انجام می‎شود. برای جلوگیری از قاچاق و گرانی و توزیع خارج از شبکه دستگاه‎های متولی و نظارتی باید نظارت‎ها را با دقت، حساسیت و به صورت مستمر انجام دهند.

کشف محموله سوخت قاچاق در پارس جنوبی



ماموران پلیس اطلاعات پارس جنوبی در استان بوشهر، شب گذشته با توقیف یک دستگاه خودرو ایسوزو، موفق به کشف پنج هزار لیتر محموله گازوئیل قاچاق شدند.

سرهنگ خدابخش نیکنام فرمانده انتظامی ویژه پارس جنوبی گفت: مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی یکی از اولویت‌های مهم این فرماندهی بوده و پلیس این شهرستان در این راستا کنترل محورهای مواصلاتی این شهرستان را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در این راستا مأموران پلیس اطلاعات این فرماندهی، حین گشت‌زنی با کنترل محورهای مواصلاتی این شهرستان به یک دستگاه خودروی تانکر دار ایسوزو مشکوک و با توقیف این خودرو یک محموله پنج‌هزار لیتری گازوئیل قاچاق کشف شد. ارزش ریالی محموله قاچاق کشف شده حدود 125میلیون ریال برآورد شده و یک نفر متهم آن به همراه محموله قاچاق کشف شده برای سیر مراحل قانونی به مبادی ذی ربط دلالت داده شد.

تجهیز کتابخانه های شبستان مساجد دشتی



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی گفت: به منظور افزایش کمی و کیفی فرهنگی مساجد شهر و روستاهای دشتی تعداد یک‌هزار جلد کتاب با موضوعات دینی، مذهبی و اجتماعی بین کتابخانه های شبستان مساجد توزیع شد.

حجت الاسلام سعید توکلیان افزود: کتب توزیع شده در سطح روستاها بر اساس نیاز سنجی روحانیون خریداری شده و برای استقرار در شبستان مساجد در اختیار کتاب‌داران قرار گرفت که اهداء کتاب به کتابخانه‌های شبستان مساجد کتاب باعث رونق بخش کتاب و کتاب‌خوانی در جامعه به‌ویژه مساجد خواهد شد.

وی اضافه کرد: این اقدام با هدف انس و الفت گرفتن عموم مردم به ویژه قشر جوان و نوجوان با کتاب، ترویج فرهنگ مطالعه در سطح جامعه، ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و در دسترس قرار دادن کتاب‌های مذهبی و قرآنی و مناسب برای مردم صورت گرفته است.

نشست حلقه مربیان شجره طیبه صالحین بسیج فرهنگیان استان بوشهر



مسئول سازمان بسیج فرهنگیان سپاه امام صادق(ع) در این نشست که صبح امروز دو شنبه در سپاه استان بوشهر برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری نشست حلقه‌های صالحین در اقشار متخصصین بسیج به خصوص در بین فرهنگیان بسیجی بسیار راهگشا است.

سرگرد یاسین اکباء دروازه ورودی اجتماع را فرهنگیان بسیجی خواند و افزود: سرمایه گذاری در قشر معلمین و دانش آموزان به عنوان کسانی که آینده مملکت در دستان مدیریتی آنان است، بسیار حائز اهمیت است.فرهنگیان بسیجی از اقشار تاثیرگذار بسیج هسستند که با حضور در حلقه های صالحین می توانند این نقش آفرینی را دو چندان کند.

وی رویکرد جدید سازمان بسیج در خصوص تغییر بنیادین در ساختار بسیج را نقطه عطفی در این سازمان عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: این رویکرد سبب همددلی و همفکری بیش از پیش بسیجیان از طریق ایجاد حلقه‌های صالحین در اقشار مختلف بسیج شده است.

حمایت کمیته امداد کنگان از 435 یتیم



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کنگان گفت: 435 یتیم تحت حمایت کمیته امداد کنگان وجود دارد

مراد شمس الدینی اظهار داشت: بر اساس نیازمندی‌های مستمندان و ایتام فاقد حامی، طرح اکرام برای چنین خانواده‌هایی اجرا می‌شود، که امیدواریم با حمایت‌ها و مساعدت‌های حامیان خیر بتوانیم مشکلات اساسی این نیازمندان را برطرف کنیم.

وی افزود: دراین شهرستان نیکوکاران همکاری خوبی را برای یاری رساندن به ایتام انجام داده اند و اکنون جمعا 722 حامی در این شهرستان برای کمک به ایتام کمیته امداد را یاری می‌کنند.

مدیر کمیته امداد شهرستان کنگان بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از دو هزار و 605 میلیون ریال توسط حامیان طرح اکرام به صورت نقدی و غیر نقدی به ایتام تحت حمایت کمک شده است.