  1. بین الملل
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۵۵

یک ثروتمند تایوانی جایزه "نوبل آسیایی" می دهد

یک ثروتمند تایوانی جایزه "نوبل آسیایی" می دهد

یکی از ثروتمندترین مردان تایوان هر دو سال یکبار جایزه ای می دهد که معادل جایزه نوبل و حتی جذاب تر از جایزه نوبل سوئد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " حریت" چاپ ترکیه ، "ساموئل ین" رئیس غول اقتصادی "روئن تکس" اعلام کرده مبلغ 101 میلیون دلار برای جایزه موسوم به "تنگ" اختصاص خواهد داد.

وی ابراز امیدواری کرده است که این جایزه سبب تشویق بیشتر محققان در سطح جهان به انجام تحقیقاتی شود که برای جهان و جامعه بشری و ارتقاء فرهنگ چینی سودمند هستند.

اعطای این جایزه از سال 2014 آغاز خواهد شد و هر دو سال یکبار به بهترین تحقیقات در زمینه توسعه پایدار، علوم بیوفارماستیکال(بیودارویی)، چین شناسی و حاکمیت قانون اعطا خواهد شد.  

کد مطلب 1803039

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