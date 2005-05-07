به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، مديرعامل شركت علايم راهنمايي و فني موسوم به عرف ايران با اعلام اين مطلب اظهار داشت : اين شركت كه در زمينه طراحي و توليد علايم راهنمايي رانندگي و نشان هاي فني و ترافيكي فعاليت دارد ، با تلاش و كوشش مديران و كاركنان آن در راستاي پياده سازي سيستم مديريت كيفيت به دريافت گواهينامه ايزو 9001 و 2000 نائل آمد .

مهندس ناصر بختياري با تاكيد بر تلاش و كوشش مديران و كاركنان شركت عرف ايران دركسب اين موفقيت تصريح كرد : گواهي مذكور در موضوعات طراحي و توليد تجهيزات ترافيكي ، خط كشي معابر و اجراي پروژه هاي ترافيكي به اين شركت اعطاء شده است .

مديرعامل شركت عرف ايران در تشريح اهداف و سياستهاي اين شركت ، افزايش رضايت استفاده كنندگان از توليدات ترافيكي از طريق رعايت استانداردها و ارتقاء كيفيت مطلوب محصولات و خدمات را از جمله برنامه هاي توسعه اين شركت وابسته به شهرداري تهران برشمرد .