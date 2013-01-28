جشنواره های بین المللی فرصت طلایی برای همدان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی امروز در ستاد استانی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در همدان با تاکید بر ایجاد شادی همراه با حفظ آرمان ها و ارزش ها در جامعه افزود: ایجاد نشاط اجتماعی از حقوق شهروندان است و کسی نباید در ایام دهه فجر شادی توام با آرامش مردم را سلب کند.

استقبال مردم از برنامه های شاد و هنری نشانگر نیاز جامعه است

فامیل کریمی با بیان اینکه استقبال مردم از برنامه های شاد و هنری نشانگر نیاز جامعه است، افزود: استقبال مردم به منزله سپاس مردم از کسانی است که بستر ساز این اتفاق ها هستند.

وی با اشاره به برگزاری همزمان جشنواره بین المللی فیلم فجر در همدان ادامه داد: با اطلاع رسانی بهتر و بیشتر هم خواص و هم عموم نسبت به برگزاری این جشنواره و استفاده از فیلم های آن حساس و ترغیب می شوند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه نگاه فرهنگی نیازمند اقدام فرهنگی است، اظهار کرد: با یافتن وجه اشتراک بین برخی موضوعات می توان دستگاه های مختلف را پای کار آورد و برنامه های جانبی برگزار مرد وبهره بیشتری را عاید مردم کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز گفت: جشنواره فیلم فجر با پوشش 24 هزار نفری مردم و نمایش 27 فیلم از 14 بهمن به مدت 10 روز در همدان شروع به کار خواهد کرد.

همدان از سالن های سینمایی دیجیتال بهره مند است

خسرو بیات اظهار داشت: ستاد برگزاری جشنواره با توجه به برخورداری شهرهای میزبان از سالن های سینمایی دیجیتال در مجموع 10 استان کشور را به عنوان استان های میزبان جشنواره انتخاب کرد.

بیات ادامه داد: قم، خراسان رضوی، گیلان، کرمانشاه، کردستان، قزوین، کرمان، بوشهر، فارس و همدان 10 استانی هستند که 27 فیلم جشنواره را با موافقت تهیه کنندگان آنها به طور همزمان از 14 تا 24 بهمن ماه به نمایش می گذارند که این 27 فیلم در بخش سینمای ایران در بخش های سودای سیمرغ، نگاه نو و خارج از مسابقه است.

وی با بیان اینکه آخرین بار سال 88 فیلم های جشنواره فجر در همدان اکران شد، افزود: امسال با توجه به اینکه تنها استان هایی برای اکران فیلم های فجر انتخاب شدند که سالن های مجهز به سیستم نمایش دیجیتال داشته باشند، استان همدان ضمن اعلام آمادگی اقدام به تجهیز سالن های آوینی و قدس به این سیستم کرد و با همکاری حوزه هنری دو سالن سینمایی قدس و آوینی به این منظور اختصاص یافت.

وی اظهار کرد: از 14 تا 23 بهمن ماه هر روز سه سانس در ساعت های 15.30، 17.30 و 19.30 در سینما قدس و 16، 18 و 20 در مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی اکران می شود و چرخه اکران فیلم ها به صورتی است که تمام فیلم ها در دو سالن به نمایش در می آید تا علاقه مندان هیچ فیلمی را از دست ندهند.

به بهترین فیلم از دیدگاه تماشاگران همدان جوایزی اهدا می شود

وی در خصوص اختتامیه جشنواره فیلم فجر در همدان گفت: اختتامیه روز 26 بهمن ماه با حضور مسئولان و هنرمندان کشوری در همدان برگزار می شود و در این مراسم به بهترین فیلم از دیدگاه تماشاگران همدان، و بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردان و بهترین فیلم از دیدگاه کمیته داوری استانی جوایزی اهدا می شود.

بیات تأکید کرد: برنامه‌ها و ظرفیت‌ها در استان همدان مشخص شده و این جشنواره فرصت بسیار خوبی برای استان همدان است تا قابلیت خود را برای اجرای جشنواره فیلم فجر در کشور به نمایش بگذارد.

وی اضافه کرد: از تمام دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برای برگزاری این جشنواره در همدان تقاضای همکاری داریم .

در جشنواره بین‌المللی تئاتر در همدان120 هزار نفر مهمان جشنواره بودند

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان به برگزاری موفق جشنواره بین‌المللی تئاتر استان همدان نیز اشاره و تأکید کرد: در جشنواره بین‌المللی تئاتر در همدان120 هزار نفر مهمان جشنواره بودند.

وی ادامه داد: برگزاری موفق جشنواره بین‌المللی تئاتر استان همدان نشان داد که استان همدان ظرفیت خوبی برای برگزاری چنین برنامه‌هایی دارد.

بیات به ویژگی دیگر جشنواره تئاتر استان همدان اشاره و عنوان کرد: همدلی و وفاق و هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه از ویژگی‌های خوب این جشنواره بود که فضای نشاط و شادمانی را در استان همدان ایجاد کرد.

وی عنوان کرد: از شاخص‌ترین ویژگی های برگزاری جشنواره برگزاری مراسم افتتاحیه در حاشیه شهر و اجرای نمایش ها در سطح شهر بود که با استقبال خوب کودکان و نوجوانان برگزار شد.