به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کاظمی دوشنبه در گفت‌وگویی به مناسبت فرارسیدن ایام ا.. دهه با بیان اینکه بعد از شهادت امام حسین(ع) شیعیان همواره غریب و مظلوم بودند، اظهار داشت: امام خمینی(ره) به ملت ایران آبرو و عزت داد.

فرمانده سپاه ناحیه میامی افزود: حضرت امام خمینی(ره) با هدف یاری دین خدا، خدمت به خلق و حیات دوباره اسلام قیام و خداوند هم ایشان را یاری کرد.

کاظمی یادآور شد: حرکت انقلاب اسلامی ما حرکتی هدفدار، سنجیده، پیوسته و سرشار از ایمان و خلوص بود که با رهبری امام باعث نشاط مسلمانان و احیای اسلام شد.

وی عوامل پیروزی انقلاب را اینچنین تشریح کرد: ایمان به خدا، رهبری ولایت فقیه که عمود خیمه انقلاب است و وحدت و انسجام ملت ایران باعث شد که مردم و انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به پیروزی برسند.

فرمانده سپاه ناحیه میامی بیان داشت: ملت ما با تمام جان و دل به دعوت امام خمینی(ره) لبیک گفتند و پشت سر امام خود ایستادند؛ چرا که امام (ره) مردم را از گمراهی، خواری و ذلیلی نجات داد و در واقع امام (ره) به مردم که بارها تحقیر شده بودند، عزت و آبرو داد.

کاظمی با اشاره به نخستین سخنرانی امام خمینی(ره) برای تعیین دولت یادآور شد: دولت پهلوی نوکر اجانب بود و با شرکت در جنایت‌های آمریکا و انگلیس مردم ما را به خواری کشیده بود و در دنیا هم آنها را تحقیر شده معرفی کرده بود.

وی گفت: به همین دلیل امام (ره) در نخستین سخنرانی خود گفتند من توی دهن این دولت می‌زنم، من دولت تعیین می‌کنم.

فرماندهی سپاه ناحیه میامی با بیان اینکه باید فرصت‌های بدست آمده بعد از انقلاب را مغتنم دانست، گفت: اگر انقلاب نبود، اقتدار و پیشرفت ایران و مردمش را در جهان کنونی شاهد نبودیم.

کاظمی افزود: امروز ملت ایران با انقلاب اسلامی شکوهمندش تابلویی از شجاعت، شهامت، بصیرت، وحدت و ولایت‌مداری در برابر دیدگان تمام دنیاست و ما باید به این اصول پایبند باشیم و برای تداوم این عزت و آبرو تلاش کنیم.

وی یادآور شد: با بازگویی معجزات انقلاب اسلامی برای نسل جوان به زبان هنر، چاپ و تالیف کتب مفید در مورد انقلاب و آشنایی آنها با برکات بیشمار انقلاب ارزش‌های بازآفرینی شده در دهه فجر را به مردم جهان بهتر معرفی کنیم.

فرمانده سپاه ناحیه میامی بیان داشت: این نهاد در گرامیداشت ایام ا... دهه فجر بیش از صد برنامه فرهنگی، هنری از قبیل جشن انقلاب، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان، فضاسازی پایگاه‌ها و حوزه‌ها متناسب با این ایام و برگزاری نشست‌های سیاسی و بصیرتی را برگزار می‌کند.