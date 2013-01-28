  1. سیاست
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۱۶

در آستانه میلاد پیامبراعظم(ص):

موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

در آستانه میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی(ص) رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات هزار و 298 نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در آستانه میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق (ع) و سی و چهارمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات هزار و 298 نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به مناسبت میلاد پیامبر اعظم(ص) و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طی نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات هزار و 298 نفر از محکومان را که در کمیسیون مربوط واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد مورد موافقت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.
 
کد مطلب 1803051

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