موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در آستانه میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق (ع) و سی و چهارمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات هزار و 298 نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به مناسبت میلاد پیامبر اعظم(ص) و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طی نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات هزار و 298 نفر از محکومان را که در کمیسیون مربوط واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد مورد موافقت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.

