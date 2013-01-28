تعطیلی بیش از اندازه باعث ضعف در لیگ برتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری عصر دوشنبه در نشست خبری پیش از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و سپاهان اصفهان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، افزود: لیگ ایران قوی است و در این مورد هیچگونه شکی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: زمانیکه یک نفر از پرتغال می آید، لیگ ما را تعطیل می کند، تیم ملی نتیجه نمی گیرد و در آخر تعداد تیم های حاضر در لیگ را برای ما مشخص می کند باید انتظار اینگونه سخنان هم داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز یادآور شد: حمایت از سرمربی تیم ملی لازم و ضروری است اما باید توجه داشت که اینگونه حمایت ها به بی راهه نرود.

یاوری در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص وضعیت بازی های این تیم در ورزشگاه حافظیه و یا شهید آیت الله دستغیب، گفت: مسئولین ورزش استان باید شفاف برای مردم صحبت کنند و من به دلیل موقعیت شغلی و سنم از این مسئولین می خواهم که با مردم و تیم ما بازی نکنند.

وی تاکید کرد: بازی با استقلال تهران نیز باید در ورزشگاه دستغیب برگزار شود مگر اینکه مسئولین تنها به فکر کسب درآمد از این بازی ها باشند.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیرازدر خصوص بازی با سپاهان اصفهان نیز افزود: شناخت کاملی از این تیم داریم و تنها برای کسب سه امتیاز راهی زمین خواهیم شد.

از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و سپاهان اصفهان عصر فردا در ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب به مصاف هم خواهند رفت.