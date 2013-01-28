کارشکنی آمریکا در برابر انتقال گاز ایران به پاکستان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " اینترنشنال نیوز" ،"ریچارد السون" سفیر آمریکا در پاکستان گفت با وجود اینکه آمریکا به تلاش ها برای انتقال گاز ایران به پاکستان معترض است، ازهرگونه راه حل دیگری برای حل مشکل انرژی پاکستان حمایت می‌کند.

وی با اشاره به تنش ها میان هند و پاکستان گفت این دو کشور باید با گفتگو درگیری ها را پایان دهند.

در هفته های گذشته مقامات پاکستان از جمله " حناربانی" وزیر امور خارجه این کشور از پیشرفت های خوب در مذاکرات ایران و پاکستان درخصوص احداث خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان با وجود تحریم های آمریکا خبر داده بودند.