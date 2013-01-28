  1. بین الملل
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۴۵

کارشکنی آمریکا در برابر انتقال گاز ایران به پاکستان ادامه دارد

کارشکنی آمریکا در برابر انتقال گاز ایران به پاکستان ادامه دارد

سفیر پاکستان در آمریکا اعلام کرد کشورش به تلاشهای پاکستان برای انتقال گاز ایران به این کشور از طریق خط لوله اعتراض دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " اینترنشنال نیوز" ،"ریچارد السون" سفیر آمریکا در پاکستان گفت با وجود اینکه آمریکا به تلاش ها برای انتقال گاز ایران به پاکستان معترض است، ازهرگونه راه حل دیگری برای حل مشکل انرژی پاکستان حمایت می‌کند.

وی با اشاره به تنش ها میان هند و پاکستان گفت این دو کشور باید با گفتگو درگیری ها را پایان دهند. 

در هفته های گذشته مقامات پاکستان از جمله " حناربانی" وزیر امور خارجه این کشور از پیشرفت های خوب در مذاکرات ایران و پاکستان درخصوص احداث خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان با وجود تحریم های آمریکا خبر داده بودند.

کد مطلب 1803059

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