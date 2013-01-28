برگزاری مسابقه تیراندازی خواهران بسیجی در دامغان

به گزارش خبرگزاری مهر، مربی حلقه‌ صالحین حوزه خاتم‌الانبیاء دامغان در نشست سرگروه‌های صالحین حوزه خاتم الانبیاء که در پایگاه مقاومت شهید فراتی روستای قوشه برگزار شد، گفت: حلقه‌های صالحین باید تقویت شود و ما باید تلاش کنیم جامعه مورد انتظار امام مهدی (عج) را ایجاد کنیم.

ابوالفضل امیراحمدی اظهار داشت: بسیجیان با از ایثار و مقاومت در لحظات زندگی بی‌دریغ از مال و جان خود گذشته و باخطرات روبه‌رو می‌شوند تا پرچم ایران را به اهتراز در آورند.

وی با بیان اینکه اخلاص و فداکاری بسیجیان ناشی از ایمان آنها است، افزود: بسیجیان با موقعیت‌شناسی، بصیرت و اخلاص در برابر توطئه‌های دشمنان ایستاده و از نظام ودستاوردهای انقلاب حراست و حفاظت می‌کند.

مربی حلقه‌ صالحین حوزه خاتم‌الانبیاء دامغان بیان داشت: بسیجیان حافظ اسلام هستند و وابسته به هیچ قشر و گروهی نیستند و تنها یک نفر را به عنوان ولی امر مسلمین می‌دانند.

مسابقه تیراندازی خواهران بسیجی در دامغان برگزار شد

فرمانده حوزه کوثر دامغان گفت: به مناسبت دهه فجر و پیروزی انقلاب یکدوره مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی خواهران بسیجی در دامغان برگزار شد.

شیما شهرزاد در خصوص برگزاری این دوره از مسابقات، هدف از برگزاری این دوره از مسابقات را آشنایی بیشتر بسیجیان با سلاح و تشویق آنها برای حضور در مسابقات و برنامه‌های ورزشی و استانی عنوان کرد.

وی افزود: این مسابقات در دو مقطع سنی 14 تا 17 سال و 18 تا 30 سال اجرا شد که رتبه‌های اول تا سوم این مسابقات را خانم‌ها کوکب سعیدی، فاطمه رضایی آهوانویی و محبوبه شرف‌الدین از آن خود کردند.

وی عنوان کرد: برنامه فرهنگی ورزشی باید در طول سال با سبک‌های مختلف اجرا شود تا هم موجب جذب بسیجیان شده و با ایجاد تنوع جوانان خود را بیشتر جذب این فعالیت‌ها کنیم.

فرمانده حوزه کوثر دامغان ورزش را عامل نشاط جوانان دانست و گفت: جوانان با ورزش کردن روحیه نشاط خود را حفظ می‌کنند و توانایی‌های خود را در این زمینه افزایش می‌دهند.

برگزاری جلسه اخلاق ویژه پرسنل سپاه ناحیه میامی

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه میامی در جلسه اخلاق کارکنان این ناحیه به مناسبت فرارسیدن ایام هفته وحدت گفت: وحدت در مقابل دشمنان مشترک که نابودی اسلام را هدف قرار داده‌اند برای پیشبرد اهداف اسلام ضرورتی انکار‌ناپذیر است.

حجت‌الاسلام عیسی سلیمانی بیان کرد: عقل انسانی بر وحدت در مقابل دشمنان تاکید دارد.

وی با اشاره به وحدت ایدئولوژیکی و تاکتیکی افزود: وحدت ایدئولوژیک یعنی وحدت آرمانی که همه افراد در عقاید و اصول بنیادین اتفاق نظر داشته باشند و این نوع وحدت‌ شدنی نیست و هیچ کس هم آن را نمی‌پذیرد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه درسپاه ناحیه میامی با تشریح وحدت تاکتیکی تصریح کرد: در این نوع وحدت جهان اسلام در زمانی خاص و در مورد موضوعی خاص به اتحاد برسند که باز هم مورد توجه نیست.

گردهمایی رانندگان شعبه جوان سیر ایثار سمنان برگزار شد

فرمانده سپاه استان سمنان در گردهمایی رانندگان شعبه جوان سیر ایثار سمنان گفت: راننده‌ها مسئول جان تمامی سرنشین‌ها هستند و اگر سهل‌انگاری و کوتاهی در این امر کنند در پیشگاه خداوند باید جوابگو باشید و به همین دلیل رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به لحاظ شرعی و قانونی واجب است.

سردار علی استادحسینی خاطرنشان کرد: همگی موظفیم مقررات راهنمایی و رانندگی را صد در صد رعایت کنیم و اگر کوچکترین اخلالی در حین رانندگی به وجود آمد سریع خودرو را متوقف کنیم تا مانع بر طرف شود.

همچنین مسئول شعبه جوان سیر ایثار سمنان گفت: ‌این شعبه در سال 1388 با پنج دستگاه خودرو کار خود را آغاز کرده است و در تمامی مأموریت‌های سپاه اعم از راهیان نور، صالحین،‌ مشهد مقدس و ... به کارگیری شده است.

میرحسینی افزود: شعبه جوان سیر ایثار سمنان دارای 14 نفر کادر است که چهار نفر کادر اداری و 10 نفر راننده ثابت است.

بر اساس این گزارش، اتوبوس‌های شرکت جوان سیر ایثار در مناطق عملیاتی دفاع مقدس برای سرویس‌دهی به دانش‌آموزان شرکت کننده راهیان نور مورد استفاده است و همه اتوبوس‌ها دارای استانداردهای راهنمایی و رانندگی هستند.

ستاد دهه فجر بخش کالپوش تشکیل شد

فرمانده حوزه مقداد کالپوش در جلسه ستاد دهه فجر بخش کالپوش که با حضور بخشداری، دهیاری‌ها منطقه و شورای حوزه در سالن اجتماعات حوزه مقداد برگزار شد، گفت: دهه فجر فرصتی برای زنده نگه داشتن ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران است.

عبدالحسین محمدی اظهار داشت: امروزه ماندن در زیر پرچم حضرت امیرالمومنین (ع) سخت است.

وی افزود: این کار از ماندن در زیر پرچم حضرت رسول اکرم(ص) بسیار سخت‌تر است؛ چرا که در زیر پرچم حضرت علی (ع) دوست و دشمن قابل تشخیص نیست.

فرمانده حوزه مقداد یادآور شد: دهه فجر فرصت بسیار خوبی برای زنده نگه داشتن ارزش‌های انقلاب و تجدید پیمان با آرمان‌های امام خمینی(ره) است.

برگزاری نشست سرگروه‌های صالحین حوزه مقداد میامی

فرمانده حوزه مقداد میامی در نشست سرگروه‌های صالحین حوزه مقداد که با حضور سرگروه‌ها و بسیجیان حوزه مقداد در سالن اجتماعات حوزه برگزار شد، گفت: تعامل و همفکری سرلوحه کار سرگروهها باشد.

عبدالحسین محمدی اظهار داشت: باید نسبت به حفظ انسجام حلقه‌های صالحین در پایگاه‌ها توجه بیشتری شود.

وی افزود: سرگروه‌های صالحین باید آگاهی خود را افزایش دهند و تلاش بی وقفه‌ای را برای رسیدن به اهداف شجره طیبه صالحین داشته باشند.

فرمانده حوزه مقداد خاطرنشان کرد: ایجاد انگیزه در بین اعضای حلقه‌ها و تنوع در کلاس‌ها از دیگر موضوعاتی است که سرگروه‌ها باید به آن توجه داشته باشند.

محمدی تصریح کرد: ارتباط موثر و قوی و تشویق بسیجیان توسط سرگروه‌ها در کنار مربیان وظیفه اصلی سرگروه‌های صالحین در پایگاه‌ها است.

وی یادآور شد: تعامل و همفکری، استفاده از تجربیات دیگران و افزایش بصیرت و آگاهی باید سرلوحه کار سرگروه‌ها باشد.