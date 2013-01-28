به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل نفت تهران در چارچوب رقابتهای هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: مطمئنا بازی سختی مقابل نفت تهران در پیش خواهیم داشت و این مسابقه یک بازی تاکتیکی خواهد شد زیرا نفت برای صعود به صدر جدول ردهبندی به امتیاز این بازی احتیاج دارد اما من نیز به پیروزی در این بازی میاندیشم.
وی با اشاره به رویارویی ذوبیها با منصور ابراهیمزاده ادامه داد: باید بگویم ابراهیمزاده زحمات زیادی برای تیم ذوبآهن کشید و او در ذوبآهن صاحبخانه است و من مستاجر او هستم!
سرمربی ذوبآهن به حاشیههای شادی بعد از گل محسن مسلمان اشاره کرده و بیان داشت: به هر حال مسلمان پس از به ثمر رساندن گل حرکتی انجام داد که باعث ناراحتی تماشاگران تراکتورسازی شد و دلیل اصلی جریمه من نیز همین مسئله بوده اما او بعد از بازی به من عنوان کرد که این حرکت را از لوکا تونی، مهاجم ایتالیایی الگوبرداری کرده و در بازیهای قبل نیز این کار را انجام داده است و به همین دلیل کمیته انضباطی هم او را بخشید.
وی در مورد دیدار تیمش مقابل جام حذفی ادامه داد: فعلا به بازی با نفت تهران و بعد از آن بازی با فولاد میاندیشم و تلاش میکنم که امتیاز این بازیها را ازآن خود کنم اما بعد از آن تلاش میکنیم که به موفقیت در دیدار با پرسپولیس بیاندیشیم.
سرمربی ذوبآهن اضافه کرد: ذوب آهن برای دیدار با نفت تهران هیچ بازیکن مصدومی ندارد اما مهدی رجبزاده در این بازی به دلیل محرومیت به میدان نخواهد رفت.
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